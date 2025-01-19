Выборы во время войны: кто из политиков уже готовится к гонке и что говорит Зеленский

Влиятельное англоязычное издание The Economist прошлой осенью уже называло даже вероятную дату выборов в Украине. Согласно информации медиа – это 25 мая 2025 года.

В украинских политических кругах активно обсуждают предстоящие выборы, в частности, уже стало заметно оживление среди нескольких партийных офисов и народных депутатов. Такие обсуждения возникают на фоне слухов о начале мирных переговоров и окончании войны в Украине.

Будут ли выборы в Украине в 2025 году – в эксклюзиве ТСН.ua.

О том, что политики уже активно готовятся к избирательному процессу и прощупывают свое электоральное поле в эфире "Эспрессо", рассказал Юрий Богданов — специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики.

"Если мы сейчас посмотрим, что происходит в украинском политикуме, то объективно даже те политики, которые публично говорят, что они не верят в проведение выборов, готовятся к ним".

Что известно о кандидатах?

По его словам, если бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный будет участвовать в предстоящих выборах, то он может охватить почти половину электорального поля всех остальных кандидатов. В президентской партии рассматривают вариант перезапуска бренда "Слуга народа" под новым названием – "Команда Зеленского". Над этим проектом, вероятно, будет работать вице-премьер Михаил Федоров, сообщают источники "Украинской правды".

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Изменения могут затронуть и состав партии. По данным источников, планируется добавить в списки кандидатов чиновников и военных, а нынешних руководителей фракции, в частности нардепа Давида Арахамию, могут попросить покинуть свои должности.

Также активно к выборам готовится оппозиционерка Юлия Тимошенко. Как сообщают журналисты издания, ее активность трудно скрыть: она предлагает "общий поход" на выборы и места в списках, просила о поддержке или предлагала услуги своих организаций и членов участков. Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что у двух кандидатов в президенты уже стартовали внешние кампании.

Британские журналисты о вероятной дате выборов

Более того, влиятельное англоязычное издание The Economist прошлой осенью уже называло даже вероятную дату выборов в Украине. Согласно информации медиа – это 25 мая 2025 года. Впрочем, большинство источников издания скептически относятся к тому, что этот прогноз станет реальностью. Также там отметили, что якобы Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов 2025 года.

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал статью The Economist о возможности проведения выборов. Он заявил об отсутствии оснований или предпосылок к такой возможности, поскольку война продолжается с высокой интенсивностью. Подоляк сказал, что когда западные СМИ распространяют какую-то информацию со ссылкой на анонимные источники, то не объясняют, почему так должно произойти. Никакого национального волеизъявления весной 2025 года в Украине не будет, ведь для этого есть сразу несколько причин.

Дата президентских выборов 25 мая 2025 года, которую называет британское издание The Economist, нереальна. Об этом пишет NV со ссылкой на влиятельные источники в президентской фракции "Слуга народа". "Рубрика "Научная фантастика", – так отреагировал на информацию британских журналистов один из собеседников редакции. Такое же мнение высказал председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"Мы не можем провести выборы в момент, когда нет гарантий не только прекращения огня, но и его возобновления, потому что участковые комиссии как элементы скопления общества будут целями для агрессора".

Но главный вопрос, если к выборам действительно готовят: а время ли это? Политолог Владимир Фесенко считает, что слухи о возможности проведения выборов могут распространять те, кто занимается их подготовкой в Украине, потому что это их работа и они на этом зарабатывают. выборы действительно состоялись нужно проделать большой кусок работы.

"Как может ЦИК уже подготовить реестр избирателей, если миллионы наших граждан сейчас за границей? ЦИК пытается обновить реестр избирателей, но только начал работу и еще неизвестно, когда закончит, потому что сделать это в условиях войны слишком сложно. А о выборах весной 2025 года говорят те, кто очень хочет их проведения или очень их боится.

Выборов не будет, пока не закончится война?

О том, что проведение выборов в Украине в 2025 году невозможно из-за полномасштабного вторжения со стороны России, говорит и второй президент Украины Леонид Кучма. В интервью агентству "Интерфакс-Украина" он отметил, что для этого необходимо завершение войны. По его словам, на проводимых в условиях войны выборах невозможно обеспечить всенародное выявление, поскольку урну для бюллетеней невозможно доставить в каждый окоп. А нардеп Ярослав Юрчишин отметил, что прежде чем проводить выборы, нужно решить, как будут голосовать вынужденные переселенцы за границей и военные на фронте. О том, что выборы просто невозможны из-за активной фазы войны, говорит и журналист Павел Казарин, вступивший в ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения.

"Я думаю, что выборы до конца активной фазы невозможны. Я не уверен, что в 2025 году активная фаза прекратится".

Он добавил, что в Кремле до сих пор уверены в своей победе, несмотря на сверхусилия, которые приходится вкладывать. Именно поэтому удивительно надеяться на прекращение боевых действий.

Заявление Зеленского о выборах

В то же время и сам президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет выборов до конца войны. По его словам, сначала должен быть "справедливый мир, а потом уже выборы", об этом он в очередной раз напомнил во время интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. В частности, президент отметил, что проведение выборов во время военного времени запрещает закон.

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"Выборы откладывались один раз. Выборы не прошли весной 2024 года из-за военного положения. По Конституции, мы можем это сделать. Это выборы президента. А выборы в парламент не состоялись осенью 2024 года. Есть Конституция и есть вещи безопасности".

Уйдет ли Зеленский на второй срок

Также во время этого интервью Зеленский сообщил, пойдет ли на второй президентский срок. По его словам, на решение о возможном втором сроке будут влиять три фактора: каким образом Украина завершит эту войну, настроения избирателей и мнение семьи.

"Я не знаю. Это очень сложный вопрос. Это зависит от того, как завершится эта война. Все зависит от того, что люди хотят. Преимущественно это зависит от людей прежде всего и, конечно, от моей семьи", – говорит президент, добавив, что у него еще "не было времени", чтобы обсудить этот вопрос с семьей”.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Кому война, а кому – выборы! Кто из политиков уже готовится к гонке и что говорит Зеленский? "