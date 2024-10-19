Выборы во время войны: при каких условиях возможны и состоятся ли весной 2025 года

Политолог рассказал об индикаторах, которые могут указывать на начало подготовки.

В Сети снова активизировались разговоры о возможности проведения выборов в Украине весной 2025 года. Якобы ЦИК уже подготовила реестр избирателей и занимается планированием всех возможных рисков.

Люди также обсуждают всплеск активности среди политиков регионального уровня, которые якобы ищут в свои команды известных военных.

При этом в сообщениях никто не указывает о каких именно выборах идет речь: местных, парламентских или президентских.

ТСН.ua проверил, действительно ли эти слухи правдивы и при каких условиях в Украине действительно могут состояться выборы.

Политолог Владимир Фесенко ставит возможность проведения выборов весной 2025 года под большое сомнение и подчеркивает, что не видит никаких реальных признаков относительно их подготовки.

"Как может ЦИК уже подготовить реестр избирателей, если миллионы наших граждан сейчас за границей? ЦИК пытается обновить реестр избирателей, но только начала работу и еще не известно когда закончит, потому что сделать это в условиях войны слишком сложно. А о выборах весной 2025-го говорят те, кто очень хочет их проведения или очень их боится", – объясняет ТСН.ua Владимир Фесенко.

Почему выборы не ко времени

Политолог предполагает, что слухи о возможности проведения выборов могут распространять те, кто занимается их подготовкой в Украине, потому что это их работа, и они на этом зарабатывают.

"В ближайшие полгода, а также весной 2025 года, никаких выборов в Украине не будет. Назову по этому поводу два аргумента. Первое – чтобы выборы состоялись должна закончиться война или будет подписано соглашение о прекращении боевых действий. Пока идет война – любые выборы невозможны, как бы кто-то не хотел их проведения. Второе – мы сейчас абсолютно не готовы к избирательному процессу ни в организационном, ни в финансовом плане”, – объясняет политолог.

Индикаторы о подготовке к выборам

Владимир Фесенко отмечает, что говорить о возможности проведения выборов можно только при появлении определенных индикаторов, свидетельствующих, что они точно будут.

"Первый признак — на проведение выборов должны выделить средства, а для этого нужно принять изменения в госбюджет, где будет предусмотрено соответствующее финансирование. Раньше говорилось об около 5 миллиардов гривен, а сейчас по разным оценкам необходимо около 10 миллиардов гривен. Но в проекте бюджета на следующий год деньги на выборы не предусмотрены", – объясняет политолог.

По словам Фесенко, второй индикатор проведения выборов – изменения в избирательном законодательстве, но их тоже пока не наблюдается.

"Пока нет никаких обстоятельств о том, что уже подготовлены какие-либо изменения к избирательному законодательству, которые касались бы парламентских или президентских выборов", – подчеркивает Владимир Фесенко.

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Для чего обновляют реестр избирателей

Политолог добавляет, что, прежде всего, нужно определиться с механизмом голосования. Как, например, будут голосовать около трех миллионов украинских избирателей, которые находятся за рубежом. Именно поэтому начата работа по обновлению реестра избирателей.

"Работа по восстановлению реестра крайне важна, потому что из-за войны миллионы избирателей изменили свое место жительства. Без актуального реестра – проведение выборов невозможно. Именно поэтому процесс его восстановления нужно начинать заранее. Если возникнет потребность в проведении выборов после завершения войны, то без актуального реестра, мы не будем готовы к их проведению", – отмечает Владимир Фесенко.

При каких условиях возможны выборы в 2025 году

Политолог добавляет, когда все эти вопросы будут решены, а все законодательные вопросы приняты, тогда можно будет сказать, что началась подготовка к выборам.

"Чтобы выборы прошли весной 2025 года, все эти решения нужно принять не позже, чем до конца этого года. Если это удастся сделать, тогда выборы могут состояться в конце марта 2025 года", – отмечает Владимир Фесенко.

Что станет сигналом о выборах в условиях войны

Политолог подчеркивает, что пока идет война и действует военное положение, выборы в Украине невозможны. Чтобы они состоялись, нужно вносить изменения в законодательство.

"Если вдруг появится инициатива о том, что нужно вносить такие изменения, это и будет сигналом, что подготовка к выборам началась. Но не забывайте, что в таком случае тоже нужно обновить и приспособить избирательное законодательство к условиям войны. Сделать это будет не просто", – заключает политолог.

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