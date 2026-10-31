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Выбрались из ада вместе с пушистиками: из оккупированных Олешков спасли не только людей, а их животных (видео)
Вырвавшиеся из временно оккупированных Олешков украинцы забрали с собой своих домашних любимцев, а на границе пушистых пассажиров первыми пересаживают в специальный транспорт для дальнейшей поездки домой.
На украинской границе встречают первых эвакуированных жителей Олешков, которые вырвались из временно оккупированных территорий Херсона. Вместе с людьми на свободную украинскую землю возвращаются и их домашние питомцы — собаки и кошки, которых хозяева не оставили в беде.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Первая остановка — на границе
Именно четырехлапых эвакуированных на границе встречают в первую очередь. Для безопасности и комфорта животных их сразу пересаживают на специально подготовленный транспорт для дальнейшей перевозки в глубь страны.
«Выбрались из ада, приехали домой: люди вместе со своими домашними любимцами выбрались из оккупации и наконец-то вернулись на свободную украинскую землю», — сообщают журналисты с места происшествия.
Несмотря на сложный путь, риски и фильтрационные меры врага, люди делали все возможное, чтобы спасти своих любимцев.
Всем эвакуированным и их животным оказывают необходимую помощь, предоставляют воду, еду и обеспечивают дальнейшее сопровождение в безопасные регионы Украины.
Напомним, состоялась гуманитарная операция — эвакуация жителей оккупированных Олешков Херсонской области. В субботу, 31 октября, сотни людей вернулись на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента, во время режима тишины на Херсонском направлении удалось разминировать дороги в Олешки и доставить туда гуманитарные грузы.
«Люди, нуждавшиеся в эвакуации, были вывезены из города и окружающей общины. По состоянию на данный момент украинские граждане пересекли границу Украины в Черниговской области», — сообщил глава государства.