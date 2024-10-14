"Выбросил собственные руки, которые оторвало": 24-летний ветеран нашел свое призвание

Он сам попросил медиков дать ему возможность общаться с ранеными.

В Днепре 24-летний ветеран войны сейчас поддерживает других раненых воинов. Собственным примером Михаил призывает бойцов не терять надежды, несмотря на тяжелые поражения.

О новом деле жизни военный рассказал корреспондентке ТСН Ольге Павловской.

Давит руку раненому воину в реанимации. Михаил не скрывает – вместо конечностей у него протезы. Константин еще борется за жизнь после тяжелых поражений передовой. Но уже в сознании.

“Одна высокая ампутация левого бедра. Два протеза нужно будет поставить”, – рассказал он.

На этой кровати в реанимации Днепра спасали и самого Михаила два года назад. Поражения были ужасные. Борьбу за жизнь Михаила до сих пор помнят медики.

В Днепре 24-летний ветеран войны поддерживает других раненых воинов/Скриншот из сюжета ТСН

“Казалось, что такие не выживают, потому что нет рук. Их срезало. И большая травма грудины, травма живота. И травма ноги. Очень тяжелое состояние. Но он, как молитву, шептал: "Я не сдамся, я все выдержу, я выживу", — вспоминает главный врач Сергей Рыженко.

С 18 в армии. Он служил уже три года, когда началось полномасштабное вторжение. Весной 2022-го возле Авдеевки в его боевую машину попал враг.

В Днепре 24-летний ветеран войны поддерживает других раненых воинов/Скриншот из сюжета ТСН

“В мой борт просто прилетела ракета. И сразу оторвало две руки. Потом, когда я отходил от машины, выпала правая рука. Я ее выбросил из рукава, откинул в сторону. Сам отбежал к балке, к укрытию", — говорит Михаил.

Его вывезли побратимы в тяжелом состоянии. В больнице Днепра медики спасли жизнь. С тех пор почти два года ждал протезы рук в Германии.

“Этот электро на сто процентов. А этот механический. А руки также заменяется сама кисть — все пять пальцев будут работать”, — показывает он протезы.

Михаил вспоминает постоянные тренировки и первую радость, когда смог самостоятельно сделать элементарное. Быть поддержкой для побратимов, что в начале пути к новой жизни после ранений — Михаил сразу почувствовал свое призвание.

В Днепре 24-летний ветеран войны поддерживает других раненых воинов/Скриншот из сюжета ТСН

Он сам попросил медиков дать ему возможность общаться с ранеными. И его сразу поддержали.

"Главное, чтобы не падали духом, чтобы держались, потому что очень много людей духом падают и все", — говорит Михаил.

Это действительно помогает раненым, говорят врачи. Слышны искренние слова от побратима, прошедшего этот путь. Поэтому Михаил и дальше продолжит собственную миссию в больнице. В свои 24 говорит: есть еще немало планов на жизнь. И отсутствие конечностей ему не помешает.

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