Выбросили на улицу и вырвали когти: нежные, но травмированные коты Жорж и одноглазый Нельсон ищут семьи

Волонтеры волнуются, что два кота, которые как близнецы, погибнут без заботливых хозяев.

В Голосеевском районе Киева волонтеры заботятся о беспризорных кошках, там для четвероногих на улице расположили маленькие домики, которых называют котобазами, или же домиками для кошек. Эти неотапливаемые небольшие конструкции стоят на улице между жилыми домами и часто являются лишь единственным спасительным местом для хвостатых. Но случается, что такие животные страдают от жестокости людей и нападений собак.

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Как рассказала ТСН.ua волонтер Наталья Петрущенкова, сегодня она пытается найти любящие семьи для двух таких кошек – Жоржа и Нельсона. Первому, по ее словам, дети живьем вырвали когти, поэтому кот на улице остался абсолютно беззащитным. Он не имеет возможности убежать на дерево от собак и даже не может отбиться от других кошек. Второй кот – Нельсон потерял глаз. Его уже больным отдали волонтерам.

Двух котов крайне необходимо пристроить, ведь выжить на улице, к тому же в зимний период им, вероятно, не удастся.

"Он уже столько всего пережил. Жоржа подбросили еще полтора года назад. Здесь же — рядом школа, дети проходят мимо и Жорж больше всего пострадал. Тот год был страшным, одного котенка дети повесили, так они забавлялись, а Жоржику вытащили когти. Лечить на улице его было сложно. Как только начались школьные каникулы, он просто исчез. Его не было все лето, я уже думала, что его еже нет в живых. А как дети только пошли в школу и перестали ходить к домикам кошек, то он вернулся. Пока не можем подобрать ему семью", – рассказала нам Наталья Петрущенкова.

Волонтер говорит, что лучшей семьей для котика станут супруги, у которых нет детей и собак, ведь животное имеет психологические травмы.

"Единственные требования: он не может, когда есть дети, потому что у него осталась эта память. И во-вторых собаки — здесь с ними приходят, а они постоянно рвут кошек. И он из-за этого лая не может быть с собаками, а с котами он абсолютно нормально ладит. Когда человек спокоен, то он нежный и идет в руки", — говорит благотворительница.

По ее словам, кот уравновешенный, воспитаный, имеет прививку и приучен к лотку.

Жорж надеется найти хороших хозяев, фото/"Котобаза"

"Иногда катится по его пушистой щеке скупая мужская слеза — хочет снова почувствовать себя домашним и любимым. Когда-то его спальным местом был мягкий и уютный диван, а сейчас уличный холодный домик на котобаге. Жорж все еще надеется на чудо в канун праздников, что встречать Новый Год и Рождество будет в семье", — говорят волонтеры "Котобазы".

"Близнец" Жоржа — полугодовалый кот Нельсон, потерявший глаз. Его больным уже принесли волонтеры. Хвостатый также надеется найти хорошую семью.

Нельсон, как и Жорж, любит людей и очень нежный ушастик, фото/"Котомания", Facebook

"Невероятно ласковый подросток Нельсон, который тянется к любому гостю котобазы и пытается всеми правдами и неправдами заползти в переноску, чтобы попасть в теплый дом. Абсолютно домашний, ручной диванный красавец", — говорят волонтеры из группы "Котомания".

Жорж и Нельсон – оба имеют прививки, обработанные от паразитов, умеют пользоваться лотком и с нетерпением ждут любящей семьи.

Если Вы хотите спасти животных и стать хозяевами этих ласковых кошек – звоните волонтерам по номеру: 067-662-37-11.

Напомним, для кошек, живущих на улице, температура -15°С - критическая, а для ослабленных животных этот порог еще ниже. В первую очередь обморожению подвергаются ушки и хвост, затем оапки, а затем и все тело. При температуре -20°С голодный кот погибает через 40 минут. Как помочь спасти животных — читайте в материале.