"Выбросило вместе с одеялом в коридор": пережившие удар жители пятиэтажки в Чугуеве рассказали о пережитом

Россияне обстреляли приграничные районы Харьковщины и город Чугуев, как результат — двое раненых и один погибший в эти сутки. Среди раненых 13-летний мальчик, говорится в ТСН.

Громадная воронка от российской ракеты прямо под окнами пятиэтажки, дом порубил обломками и камнями, вырвало оконные стекла и двери. Уже через полчаса после взрыва люди принялись наводить порядок в квартирах.

В половине восьмого господин Геннадий еще спал, проснулся от взрывной волны. "Меня выбросило вместе с одеялом в коридор", — говорит мужчина.

От ранений его защитило одеяло, впрочем, сильный удар о стену таки дался в знаки. "Что-то наверняка есть какая-то контузия, весело в голове", — утверждает мужчина.

Жители дома говорят: не испугались, потому что это уже не первый прилет поблизости, теперь из окна видно сразу два попадания. Разрушена школа и сегодняшняя воронка.

В этом доме пострадали в это утро два человека — 52-летний мужчина с многочисленными ранами от обломков ныне в больнице, среди раненых и 13-летний Федя. “Был в комнате, лежал, отдыхал. Потом первый (взрыв – ред.) мы уже собирались выскакивать и все, а потом второй. Мне прилетел камень в ногу. Резаная рана и синяк. Нога болит, но ходить могу”, – говорит мальчик.

Люди выносят мусор, выгребают стекло из квартир, забивают окна. За работой отвлекаются от пережитого стресса. “Я в комнате была и упала сразу. Пусть Бог милует, что это за дурак. Ненормальное оно”, – говорит жительница дома.

По данным полиции, россияне ударили по Чугуеву ракетами С-300. Под огнем еще раз оказался и Купянск, где от осколочных ранений погиб 63-летний мужчина. Россияне не перестают накрывать артиллерией дома мирных.

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