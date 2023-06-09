Выбросить Россию из ООН и наложить санкции на Росатом: обращение ВР к ООН и миру

Рада проголосует Обращение к ООН и международному сообществу по подрыву Россией Каховской ГЭС. Соответствующий проект постановления уже зарегистрирован в украинском парламенте, который, в частности, призывает Запад наконец-то ввести санкции против "Росатома" российской ракетной отрасли.

Признать Россию государством-спонсором терроризма, а его действия – экоцидом и геноцидом украинского народа; ввести против России дополнительные жесткие санкции, в том числе против ракетной и атомной отраслей; прекратить членство России в Совбезе ООН; создать специальный международный трибунал для России и увеличить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Все это содержится в Обращении ВРУ к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, международным организациям и их парламентским ассамблеям в связи с очередным актом терроризма РФ – подрывом Каховской ГЭС, которое украинский парламент примет в ближайшее время.

В частности, в тексте Обращения отмечается, что это является не только актом терроризма, экоцида, но и военным преступлением в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года, Дополнительным протоколом к ней 1977 года, а также нарушением Конвенции ООН о запрете военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 года.

"Из-за критически низкого уровня воды в Каховском водохранилище сотни тысяч украинцев уже испытывают проблемы со снабжением питьевой водой, включая 600 тыс. жителей города Кривой Рог, а также жителями других населенных пунктов, в том числе на временно оккупированном РФ Крымском полуострове. В то же время, эта катастрофа уничтожила с/х угодья с посевами на значительных территориях и, фактически, сделала невозможным с/х производство в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской обл., которые пользовались водой для мелиоративных систем из Каховского водохранилища", — отмечается в проекте.

Также украинские депутаты предостерегают международное сообщество, что снижение уровня воды в Каховском водохранилище существенно повышает риск аварии на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и создает реальную радиационную угрозу для всего континента, гуманитарную и экологическую опасность не только населению Украины, но и Черноморского региона.

По словам председателя комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко, подрыв Россией Каховской ГЭС — это ужасное очередное беспрецедентное преступление, которое является не только тяжким военным преступлением, но и экоцидом и продолжением политики геноцида, который совершает Россия против украинского народа.

"Мир должен наконец проснуться и остановить геноцидную империю. В первую очередь — усилить санкции. Вместе с этим очень важно устранить Россию с ООН, поскольку у нее нет никаких правовых оснований находиться в Совбезе, как и в целом в ООН", — комментирует ТСН.ua Александр Мережко.

В большой статье "Она разрушилась" и "не все так однозначно": почему мир испугался и закрыл глаза на подрыв Россией Каховской ГЭС" ТСН.ua уже писал, что западный мир фактически отвернулся от Украины, закрыв глаза на подрыв Россией Каховской ГЭС – самую большую рукотворную экологическую катастрофу в Европе за последние десятилетия – что возмутило украинское общество.

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