"Выбросьте собаку": почему на западе Украины не сдают квартиры семьям с детьми и животными

Аренда квартиры / © iStock

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С детьми и животными нельзя. Арендовать квартиру, особенно на западе Украины, становится все сложнее, жалуются украинцы в Сети. Владельцы жилья отказывают семьям с детьми и домашними питомцами, а иногда и арендаторам из других регионов. Между тем, спрос на жилье в относительно безопасных областях остается высоким, а цены продолжают расти. Для тех, кто вынужден переезжать из-за войны войны, поиск нового дома превращается в настоящее испытание.

Какая ситуация с арендой жилья в Украине, сколько стоят квартиры на западе страны и с какими трудностями сталкиваются семьи при поиске квартиры, — рассказывает ТСН.ua.

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Почему семьям отказывают в аренде

Риэлтор Ирина Данилюк в сообщении в Facebook рассказала, что чуть ли не каждый день слышит от владельцев жилья требование сдавать квартиры только арендаторам без детей и животных. При этом цена такого жилья может составить 600 долларов в месяц.

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По ее словам, в западные регионы массово переезжают люди из Киева, Запорожья, Сум и Харькова, которые пытаются спастись от обстрелов и найти безопасное место для своих семей.

Однако вместо поддержки они сталкиваются с высокими ценами и отказами владельцев, не желающих заселять людей с детьми или домашними питомцами.

«Дети — это наше будущее! Они должны рождаться, расти в безопасности и мы должны делать все, чтобы поддержать родителей, а не выставлять их на улицу», — написала Ирина Данилюк.

Она также обратила внимание, что домашние животные годами живут с людьми и вместе с ними переживают опасность войны.

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«Животные — это члены семьи, живущие с людьми по 10–15 лет. Они пережили вместе взрывы и подвалы. Что с ними сделать? Выкинуть на улицу? На произвол судьбы?», — написала риелторка.

Ирина Данилюк призвала владельцев жилья не пользоваться сложными обстоятельствами, в которых оказались украинцы, и помогать людям, которые ищут убежища из-за войны.

В комментариях к публикации риелторки, украинцы, искавшие жилье с животными, делятся своим опытом. Пользователь Светлана рассказывает, что столкнулась с такой проблемой еще в мирное время».

«Почти 15 лет по съемным квартирам с котиками. С очень вежливыми и воспитанными. И, да, пускали только в такие, где нужен ремонт. „Бабушки“, которым нечего терять… Переделала ремонты во всех квартирах, где снимала. И с мебелью своей ездила еще повсюду — тоже еще тот квест», — пишет женщина.

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Украинка по имени Зоя рассказывает, что не смогла найти квартиру в аренду, потому что имеет собаку:

«У меня собака не маленькая, да я не смогла найти жилье. Я сама из Луганской области. Моей семье и так было сложно, а здесь предлагали выбросить собаку и жить спокойно в съемном жилье. А цены — космос. Сейчас живу в Германии. Было сложно ехать, но здесь было легче найти жилье».

Еще один человек поделился, что его семье было тяжело найти жилье с детьми. По его словам, арендовать удалось только «убитую» квартиру.

Такое мы на себе почувствовали и чувствуем с 22 года в Киеве. С детьми никто не хочет, а у меня их трое. Пока нашли… Квартирка на 42 квадрата, полностью убитая (можно музей делать как выглядела квартира при сдаче в 70 годах). Из нового там только бойлер и мы», — написал пользователь Андрей.

Домашние животные / © Credits

Квартира в Черновцах за 750 долларов

Киевлянка Валерия Мельник рассказала, что искала квартиру в Черновцах для себя, дочери и кота. Нужный вариант она нашла через несколько дней, однако даже не осматривала квартиру лично, опасаясь, что его арендуют другие.

По словам женщины, двухкомнатная квартира стоила 750 долларов (33680 грн) в месяц. Владельцы согласились снизить цену на 50 долларов.

«Цена не маленькая, я считаю, для Черновцов. Стоимость двухкомнатной — 750 долларов в месяц. Но нам сделали немного скидку — 50 долларов. Было очень много желающих пересмотреть ее, потому что вариантов было очень мало», — рассказала Валерия Мельник.

Женщина отметила, что при поиске жилья столкнулась не только с нежеланием владельцев заселять арендаторов с животными. Также отразилось то, что она переезжала из Киева.

«Не только с животными не хотят брать. Мне сказали, что только для жителей этого региона они сдают квартиру или соседнюю. То есть из Киева они вообще не рассматривают как арендаторов, потому что что-то киевляне им плохо сделали», — говорит Валерия.

Сколько стоит аренда жилья на западе Украины

По данным ЛУН, спрос на аренду жилья в относительно безопасных регионах остается высоким. На этом фоне цена квартир в западных городах значительно возросла.

Во Львове к началу октября средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет около 24 800 грн в месяц, двухкомнатной — 29 300 грн, трехкомнатной — 38 300 грн.

За последние полгода стоимость аренды однокомнатных квартир во Львове выросла на 34% в гривне.

По статистике, во Львове только 5% арендодателей позволяют проживать с животными в квартире без дополнительных ограничений. Еще 16% соглашаются сдавать жилье только с некоторыми животными.

27% владельцев квартир категорически не разрешают проживать с домашними любимцами. В 52% объявлений информация о возможности аренды с животными не указана.

Среди домов ситуация несколько отличается: 8% арендодателей разрешают проживание с животными, 27% — только с некоторыми, а 23% — не разрешают. У 42% объявлений соответствующей информации нет.

Так что арендаторам с домашними любимцами доступен ограниченный выбор жилья во Львове. При этом отсутствие информации в объявлении не означает автоматического отказа — условия проживания с животным следует уточнять непосредственно у владельца.

В Ивано-Франковске аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 22 500 грн, двухкомнатной — 27 000 грн в месяц. За последние полгода цены на жилье возросли соответственно на 28% и 45%.

В Черновцах к началу августа средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляла 22 600 грн в месяц, а однокомнатной — 15 800 грн. За последние полгода аренда двухкомнатных квартир подорожала на 30%.

В Ужгороде аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 31 500 грн в месяц, двухкомнатной — 44 800 грн, трехкомнатной — 27 100 грн. За последние полгода цены на однокомнатные квартиры выросли на 42%, а на двухкомнатные — на 47%.

Почему владельцы не хотят сдавать квартиры семьям с детьми и животными

Риелтор Александр Бойко в комментарии ТСН.ua отметил, что ограничения арендаторов с детьми и домашними животными существовали и раньше, однако сейчас ужесточились. По его словам, на западе Украины спрос на аренду существенно превышает предложение, поэтому владельцы жилья могут выбирать среди большого количества желающих.

«Когда на одну квартиру — десять желающих, владелец может выбирать „идеального“ арендатора, и семьи с детьми или животными, к сожалению, отсеиваются первыми», — объяснил Александр Бойко.

Среди причин отказов риелтор называет опасения владельцев по поводу повреждения мебели и ремонта, жалоб соседей на шум, а также предыдущий негативный опыт. По его наблюдениям, дети обычно составляют меньшее препятствие для аренды, чем домашние любимцы.

«Дети для владельцев — меньшее препятствие, чем животные: именно любимцы — самый жесткий фильтр», — говорит Александр Бойко.

Как арендовать квартиру с детьми или домашними животными

Александр Бойко советует арендаторам установить контакт с собственником жилья еще во время просмотра квартиры. По его словам, важно рассказать о себе, объяснить, как семья заботится о домашнем любимце, как часто убирает и выгуливает животное.

Риэлтор отмечает, что во многих случаях личное общение помогает убедить владельца согласиться на аренду. В то же время он отмечает: скрывать наличие животного не стоит — о нем нужно честно сообщить о заключении договоренности об аренде.

«Скрытое животное, которое владелец обнаружил потом, — это разорванное соглашение и испорченная репутация. А животное, о котором сказали вовремя и в правильный момент, — это, как правило, подписанный договор», — говорит Александр Бойко.

Также риелтор советует арендаторам предложить владельцу дополнительные гарантии. В частности, можно договориться о большем залоге, предусмотреть в договоре отдельный пункт об ответственности за повреждение имущества, предоставить рекомендацию от предыдущего арендодателя или согласиться на профессиональную уборку квартиры после завершения аренды.

Владельцам жилья Александр Бойко рекомендует вместо категорического запрета устанавливать четкие условия для арендаторов с животными: предусмотреть повышенный залог, прописать соответствующие положения в договоре и лично встретиться с будущими жителями.

По его словам, семьи с детьми могут быть стабильными и ответственными арендаторами, которые ищут жилье на длительный срок, своевременно платят аренду и заботятся о квартире. Отказ же всем таким кандидатам сужает круг потенциальных жителей и может привести к тому, что жилье долго будет оставаться пустым.

«Сейчас в военное время вопрос не только в имуществе — квартиру можно отремонтировать. Немного человечности друг к другу сейчас ценнее идеального арендатора», — говорит Александр Бойко.

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