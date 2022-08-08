"Выдернул чеку, а вставить не смог": в полиции рассказали подробности взрыва в Броварах

Поздно вечером 7 августа в Броварах Киевской области раздался взрыв в многоэтажке. Местный житель выдернул чеку из гранаты, а вставить не смог.

Он оставил гранату на кухне, а сам выбежал в другую комнату. Через мгновение раздался взрыв. Обошлось без пострадавших.

Об этом ТСН.ua сообщила спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

У правоохранителей есть предположение, что мужчина нашел гранату, потому что он гражданский. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, мэр Броваров Игорь Сапожко обратился к местным жителям после взрыва. Он призвал их быть осознанными: не держать дома опасные предметы, не пытаться самостоятельно разбирать или обезвреживать гранаты, снаряды, патроны или другие опасные предметы.

Фото: Игорь Сапожко/Facebook

Фото: Игорь Сапожко/Facebook

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