"Выдернул чеку, а вставить не смог": в полиции рассказали подробности взрыва в Броварах

Поздно вечером 7 августа в Броварах Киевской области раздался взрыв в многоэтажке. Местный житель выдернул чеку из гранаты, а вставить не смог.
Он оставил гранату на кухне, а сам выбежал в другую комнату. Через мгновение раздался взрыв. Обошлось без пострадавших.
Об этом ТСН.ua сообщила спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.
У правоохранителей есть предположение, что мужчина нашел гранату, потому что он гражданский. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, мэр Броваров Игорь Сапожко обратился к местным жителям после взрыва. Он призвал их быть осознанными: не держать дома опасные предметы, не пытаться самостоятельно разбирать или обезвреживать гранаты, снаряды, патроны или другие опасные предметы.
Читайте также:
- "Проиграли битву за море": в Одессе массово купаются на заминированных пляжах на глазах у полиции (видео)
- Оккупанты начали активно минировать линию фронта запрещенным оружием – британская разведка
- "Здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня": оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС