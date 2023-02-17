Выдерживают налет дронов-камикадзе и уничтожают колонны танков: бойцы Угледара показали свою работу

Работа им в радость, говорят пушкари, ведь с каждым их выстрелом земля украинская становится чище от русских.

Южная крепость восточного фронта — Угледар, место одних из самых ожесточенных боев в настоящее время. Россияне своими постоянными штурмами пытаются взять город, но наши защитники стоят крепко и каждый раз отражают нашествия врага. Недавно на подступах к Угледару разнесли целую колонну оккупантов, те даже не успели подойти к нашим позициям, говорится в ТСН.

Бойцы 72 бригады рядом с городом совершали смерть россиянам с помощью самоходной натовской гаубицей М-109. Бусоль у пушкарей – тоже натовская. "Предпочтение в том, что можно даже настроить без солнца, в темноте, или вообще зная просто поправку и потом сразу поставил — и все работает", — говорят бойцы.

Такие машины — приоритетная цель для россиян, поэтому на протяжении всей работы "Барс" следит за небом, потому что в последнее время оккупанты надоедают дронами-камикадзе типа "Ланцет". "Он напротив солнца залетает в ясную погоду, он сливается и практически его не виден, только слышишь звук, он пошел на пикирование и все", — говорят пушкари.

В эту машину тоже прилетала вражеская взрывчатая птичка. "Один ланцет в***ся в эту машину, я тогда не успел выскочить, услышал в последний момент, что что-то жужжит, все разбежались, буууух, но не взорвался, повезло", — рассказывают ребята.

После первого выстрела пушкарей разведка присылает корректировку, а дальше команда "огонь" раздается раз за разом, заряжающий только и успевает забрасывать новые снаряды. Ежедневная интенсивность стрельбы такова, что на САУ бойцов уже приходилось менять ствол. Больше всего выстрелов за день произвели во время недавней попытки наступления россиян на Угледар. Тогда ребята из 72 разнесли вдребезги колонну вражеской бронетехники. «Первые дни, когда они пошли в штурм, то до 300 выстрелов одной пушкой в сутки мы давали. Да, средне это 150, это так постоянно машина конвейер, одна переехала, поменялась. Один танк уничтожили мы, один танк наши собратья из второй батареи”, — рассказывают о бое военные.

Своим 155 калибром артиллеристы "угощают" не только вражеские танки. "Блиндажи, пехота, техника враждебная, мы часто работаем, на сутки засовываем, сутки считаем работаем", — говорят пушкари.

Работа им в радость, говорят пушкари, ведь с каждым их выстрелом земля украинская становится чище от русских.

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