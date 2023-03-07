"Выдохнулась" ли уже российская артиллерия: оценка военного

Артиллерия — едва ли не единственное оружие, позволяющее российским оккупационным войскам продвигаться и наносить урон украинской армии. Но в оккупантов сейчас фиксируется "очень большое истощение".

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военнослужащий, бывший советник руководителя офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусов.

Ранее Андрусов отмечал, если летом россияне стояли двадцать против одного, то в декабре — пять против одного, а в марте может быть два или даже друг друга. Сейчас паритет, по его словам, еще не достигнут.

"У них все еще есть преимущество над нами — один к трем-четырем. Но на самом деле у них пошло очень большое истощение, мы видим постоянные ссоры между "Вагнером" и регулярными войсками. Собственно они ссорятся за артиллерийские боеприпасы", — сказал он.

Военнослужащий объяснил, что россиянам удалось добиться некоторого продвижения под Бахмутом благодаря преимуществу в артиллерии. Но сейчас оккупанты начали останавливаться. Кроме того, уже контратакуют украинские войска, которые также "выравнивают ситуацию".

"Это все становится возможным благодаря тому, что у врага истощаются запасы артиллерии. Я также ожидаю, что в марте мы уже будем более широко применять дальнобойные снаряды и сможем наносить удары по их составам, которые расположены на расстоянии примерно 80 км от линии фронта. это тоже произойдет, то они понесут потери еще и в этом и вообще будут вынуждены оттянуть склады от фронта еще дальше, что усложнит им подвоз. Так или иначе ситуация следует к паритету", — отметил он.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что оккупанты все чаще жалуются на "снарядный голод" и нехватку боеприпасов, поэтому Москва будет всячески пытаться получить как можно большее вооружение для ведения войны против Украины.

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