Выдумывали диагнозы и прятали, чтобы не забрали в Россию: херсонские медики тайно боролись за самых маленьких украинцев

Чтобы не вызывать подозрения — прятали малышей по разным отделениям и палатам, а в электронную базу болезней вносили самые разные диагнозы, чтобы все выглядело реалистично в случае проверок.

Скрывали новорожденных, чтобы их не украли россияне — в детской больнице Херсона рассказали ошеломляющую историю оккупации. Некоторые малыши, брошенные родителями, прожили в медучреждении почти год, работники писали им вымышленные истории болезней, чтобы оккупанты не оформили на них чужое свидетельство о рождении и не вывезли воспитывать в свои детдомы.

Когда во дворе детской областной больницы в Херсоне слышны взрывы маленький Миша капризничает. Ему всего год, родители покинули малыша после рождения и всю свою жизнь он провел в больнице. Ухаживают за Мишей врачи, имя тоже дали они, они же и спасли от вывоза в Россию. Во время оккупации его, и таких, как он, россияне вывозили под видом "эвакуации", а врачи детей скрывали. "Мы выполняли свою работу. Сохраняли всех граждан Украины. Страшно, тяжело, но мы решили остаться и работать”, — говорят медики.

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Женщины, которые не смогли на время оккупации выехать из Херсона, должны были рожать, а врачи, несмотря ни на что, должны принимать роды. В течение 9 месяцев во всех отделениях детской больницы оказывали необходимую помощь, работали и реанимации новорожденных. Дополнительно прятали детей от оккупантом. "Ну да, писали истории болезней, что они еще не совсем здоровы, все", — делятся медики.

Врачи знали, что иначе малышам оформят российские свидетельства о рождении и вероятнее всего, даже после победы детей уже не будет найти. Подобным образом из Херсона враги уже вывезли целый детский дом.

Чтобы не вызывать подозрения — прятали малышей по разным отделениям и палатам, а в электронную базу болезней вносили самые разные диагнозы, чтобы все выглядело реалистично в случае проверок. Ими, рассказывают медики, занимались такие же врачи, как и они, ведь больница поделилась на патриотов и предателей ставших коллаборантами.

Предателей государства теперь разыскивают правоохранители, большинство из них скрылись вслед за оккупантами. Вместе с годовалым Мишкой — только в этой больнице удалось спасти 6 детей. Одну девочку уже удочерила работница этой же больницы, документы на это готовили задолго до войн. Других малышей ждет пока заработают соответствующие службы.

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