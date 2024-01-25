Выехал как волонтер, а оказался на Мальдивах: скандал с парнем блогерши Пренткович

Андрей рассказал о своем видении ситуации, а Таня в своих сторис ситуацию не комментирует.

Выехал как волонтер, а оказался на Мальдивах. В Сети разгорелся скандал из-за парня известной блогерши Тани Пренткович – Андрея. Мужчина пересек границу, мотивируя это благотворительной поездкой в Польшу, но отправился к девушке с детьми на остров в Индийском океане.

Об этом говорится в сюжете ТСН онлайн.

Что следует знать об этой истории? И как выезд на отдых вместо волонтерства подрывает доверие к тем, кто на самом деле едет за пределы страны в нуждах армии, – рассказала корреспондентка ТСН Виктория Ковцун.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новый скандал подъехал! Парень блогерши выехал как волонтер и улетел отдыхать на Мальдивы!

Пара с аудиторией на миллион подписчиков – блогерша Таня Пренткович и ее парень Андрей Гонковский. Во время полномасштабной войны между публикациями о жизни они неоднократно писали о войне, объявляли соборы и показывали пример, как объединяться и помогать. И это обычная и адекватная реакция украинцев на происходящее в стране.

И вот на второй год полномасштабной войны Андрей под предлогом проведения благотворительного мероприятия выезжает в Польшу как волонтер, Таня в это время едет с двумя детьми на Мальдивы и публикует фото отдыха втроем. Вдруг в Сети вместе с ними замечают и Андрея, который в это время в своем инстаграмме публикует видео из Польши.

Блогеров начинают винить во лжи. Тем временем Андрей объясняет свое видение ситуации. Говорит – да, на фото действительно он, а само мероприятие перенесли:

"Когда я уже прибыл в Варшаву, организаторы несколько сместили дату на 23 января, чтобы провести больше анонсов, так у меня появились свободные дни".

Дальше Андрей пишет, что решил провести их с семьей. Говорит, что, возможно, это было зря и ошибочно:

"Далее я вернулся в Варшаву, провел событие и мы сгенерировали 450 тысяч гривен за последние несколько недель. Уже на них приобретены 2 "Мовика" и отправлены деньги на фронт. Спасибо всем, кто не хейтил. Такие мы не идеальные люди".

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Таня в своих сторис ситуацию не комментирует. Но в Сеть попала переписка с подписчицей, где блогерша пишет, что не видит в этой ситуации ничего плохого – волонтеры мол также отдыхают и не важно, где – на островах в Индийском океане или в Карпатах:

"Вот вы так пишете, будто забыли все хорошее, что я сделала! Ну его бы не выпустили за границу, если бы он не сделал столько хороших дел. Вы же знаете, что выезд сейчас сложный и собственно все документы о купленных авто, автобусах — с собственных средств. Потому что это и называется волонтер".

Впрочем, несмотря на это, приезд Гонковского на Мальдивы пытались скрыть. И вряд ли он мог стать публичным, если бы не случайное фото.

Сейчас проверяют информацию и о выезде вместе с ними за границу еще одного мужчины – Петра Заставного – сына бывшего городского головы Тернополя и мужа блогерши-миллионницы Алины Френдий.

Подводя итоги таких визитов на отдых под видом волонтерства, юристы говорят, что это создает значительные проблемы для волонтеров, которые едут туда исключительно в нуждах ВСУ, ведь в следующий раз они могут просто не выехать.

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