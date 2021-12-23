Выехал на красное, ударил машину и сбил пешеходов: в Днепре водитель совершил ДТП

Выехал на красное, ударил машину и сбил пешеходов: в Днепре водитель совершил ДТП

Полиция проводит расследование.

Момент ДТП в спальном районе Днепра зафиксировали камеры наблюдения.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 23 декабря.

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На оживленном перекрестке легковушка поехала на красный сигнал светофора, когда люди уже двинулись "зеброй". Между тем другое авто как раз поворачивало на зеленый. Избежать столкновения водителям не удалось. Авто нарушителя отбросило на пешеходов. Женщина и мужчина получили травмы, но угрозы их жизни, говорят медики, нет.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в частности, почему водитель не остановился перед переходом и был ли он трезв.

В Днепре легковушка поехала на "красный", врезалась в другой автомобиль и сбила пешеходов | Новости Украины

Ранее стало известно, что на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись грузовик DAF и "ВАЗ-2106". Водитель и пассажир легковушки погибли.

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