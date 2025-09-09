Выезд мужчин 18-22 года за границу: демограф ошарашил последствиями для Украины

Александр Гладун

Реклама

Заместителем директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун считает, что выезд молодых мужчин за границу негативно повлияет на демографическую ситуацию.

Об этом он сказал в интервьюТСН.ua.

«Как по мне, это довольно плохое решение, как с точки зрения демографии, так и в общественно-политическом плане. Все обоснования, которые я слышал, не воспринимаю как серьезные. И зачем это было сделано, мне оценить трудно», — пояснил он.

Реклама

Демограф отметил, что он считает, что маловероятно, что такие люди впоследствии вернутся в Украину.

«Понимаете, идет война и все поколения должны вносить какой-то вклад в победу Украины. В этом смысле должна быть солидарность между поколениями, а не говорить: «тех, кому за 25 лет, нам не жалко, а жалко тех, кто моложе». Это не очень хорошо выглядит, мягко говоря. Я тоже не понимаю эти ограничения от 18 до 22 или 25 лет. В демографическом смысле я понимаю, почему такие ограничения существуют, потому что это контингент украинцев, родившихся в начале 2000-х годов. Тогда действительно была самая низкая рождаемость, и этот контингент действительно мал по численности по сравнению с другими контингентами. А с политической точки зрения, оказывается, что эта прослойка украинцев имеет какие-то привилегии в смысле войны», — говорит он.

Он отметил, что следовало бы привлекать молодежь к обслуживанию военных ВСУ. Также он добавил, что это означает и потери для украинского рынка труда.

«Накануне полномасштабного вторжения средний возраст матери при рождении ребенка был 28 лет, а отца около 30 лет. То есть на демографическую ситуацию больше влияют возрастные группы 25+. С течением времени эти молодые люди могли создать семью и у них бы родились дети, а они уехали за границу. Таким образом, это демографические потери, не только потому, что они выехали, но и потери в воспроизводстве будущих поколений», — сказал Александр Гладун.

Реклама

Больше читайте по ссылке: «Демографический провал»: как выезд молодежи повлияет на будущее Украины — интервью с Александром Гладуном