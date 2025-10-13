Выезд мужчин 18-22 года за границу: "эффект домино" и почему Украину будет покидать еще больше людей

Выезд за границу / © ТСН

Из Украины будет выезжать не только категория 18-22, но и старшие возрастные категории, которые имеют законное право это сделать.

Об этом в комментарии ТСН.uaрассказала HR-эксперт Татьяна Пашкина .

«Существует угроза «эффекта домино». Если, например, из Украины уезжает парень в возрасте 18-22 лет, то с ним, в случае серьезных отношений, уедет и его девушка. Также вслед за парнями 18-22 лет могут уезжать их мамы, если мужчина еще не очень самостоятельный. Вообще, женщины могут вывозить и младших детей, чтобы за границей семья была вместе. Поэтому здесь на самом деле проблема не только в том, что из страны уезжают парни в возрасте 18-22 лет, а есть еще побочный эффект этого выезда, когда окружающая среда тоже становится категорией риска. Именно поэтому более подробно эту проблему стоит анализировать в январе следующего года, когда будут известны результаты за полгода. Боюсь, что эти цифры нас очень удивят и в них будут не только парни категории 18-22 года», — говорит Татьяна Пашкина.

