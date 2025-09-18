- Дата публикации
Выезд мужчин 18–22 лет за границу: какие последствия уже ощутимы в Украине
Эксперт объяснила последствия выезда молодежи за границу.
HR-эксперт Татьяна Пашкина рассказала, что разрешение на выезд молодым мужчинам за границу - это непрогрессивное решение, поскольку такие люди начали массово увольняться с работы.
Об этом она сказала в комментарии ТСН.ua.
«Я не думаю, что это разрешение на выезд мужчин категории 18–22 года является прогрессивным решением для отечественного рынка труда. Прогнозируемо, что со временем, как следствие, у нас на рынке будет соответствующий дефицит рабочих рук. Известно, что в ряде компаний уже происходят внутри массовые увольнения именно этой возрастной категории работников. Тенденция, к сожалению, такая — молодежь увольняется и выезжает», — отмечает HR-эксперт.
Татьяна Пашкина отметила, что она сомневается, что эти люди вернутся в Украину.
«У нас нет законодательно рабочего механизма по возвращению мигрантов, если что-то пойдет не так», — отмечает Татьяна Пашкина.
