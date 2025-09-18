Выезд мужчин 18–22 лет за границу: какие последствия уже ощутимы в Украине

Украинцы начали увольняться с работы и уезжать за границу

Реклама

HR-эксперт Татьяна Пашкина рассказала, что разрешение на выезд молодым мужчинам за границу - это непрогрессивное решение, поскольку такие люди начали массово увольняться с работы.

Об этом она сказала в комментарии ТСН.ua.

«Я не думаю, что это разрешение на выезд мужчин категории 18–22 года является прогрессивным решением для отечественного рынка труда. Прогнозируемо, что со временем, как следствие, у нас на рынке будет соответствующий дефицит рабочих рук. Известно, что в ряде компаний уже происходят внутри массовые увольнения именно этой возрастной категории работников. Тенденция, к сожалению, такая — молодежь увольняется и выезжает», — отмечает HR-эксперт.

Реклама

Татьяна Пашкина отметила, что она сомневается, что эти люди вернутся в Украину.

«У нас нет законодательно рабочего механизма по возвращению мигрантов, если что-то пойдет не так», — отмечает Татьяна Пашкина.

Больше читайте в материале: Отсутствие продавцов и официантов: какими будут последствия выезда за границу молодежи 18–22 лет





