Выезд мужчин 18-22 года за границу: кого не выпускают из Украины

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что они не ведут статистику тех мужчин в возрасте 18-22 года, которые едут за границу.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

«Относительно отказов на выезд гражданам этой возрастной категории, то их количество составляет около 60. Причины для отказов разные: у кого-то просроченный паспорт, кто-то находился в розыске, у кого-то не было военно-учетного документа», — сообщили в ГПСУ.

Пограничники напоминают, что для пересечения границы лицу нужно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ.

«За границу из этой возрастной категории не выпускают тех лиц, которые занимают определенные должности на государственной службе. Они могут выехать за границу только в служебную командировку. Но были случаи, когда граждане без служебной командировки пытались выехать из Украины», — рассказали в ГПСУ.

