- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 634
- Время на прочтение
- 1 мин
Выезд мужчин 18-22 года за границу: кого не выпускают из Украины
В ГПСУ объяснили, кого они не выпускают за границу и какие документы нужно иметь при себе.
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что они не ведут статистику тех мужчин в возрасте 18-22 года, которые едут за границу.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
«Относительно отказов на выезд гражданам этой возрастной категории, то их количество составляет около 60. Причины для отказов разные: у кого-то просроченный паспорт, кто-то находился в розыске, у кого-то не было военно-учетного документа», — сообщили в ГПСУ.
Пограничники напоминают, что для пересечения границы лицу нужно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ.
«За границу из этой возрастной категории не выпускают тех лиц, которые занимают определенные должности на государственной службе. Они могут выехать за границу только в служебную командировку. Но были случаи, когда граждане без служебной командировки пытались выехать из Украины», — рассказали в ГПСУ.
Больше читайте по ссылке: Эффект домино: почему за выездом 18-22-летних может посыпаться вся Украина — эксперты шокировали будущим