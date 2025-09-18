Выезд мужчин 18-22 лет за границу: люди каких профессий чаще всего покидают Украину

Эксперт объяснила, какие последствия из-за выезда молодежи за границу ожидает рынок труда

HR-эксперт Татьяна Пашкина рассказала, что выезд молодежи за границу почувствует на себе прежде всего сфера гостеприимства и розничная торговля.

Об этом она сказала в комментарии ТСН.ua.

Торговля, кстати, пострадала больше всего, потому что именно там работало больше всего людей возрастной категории до 22 лет. Дефицит продавцов стал еще больше и их уже не хватает.

«Если говорить о сфере гостеприимства, то там соответственно будет не хватать официантов, поваров, хостес (лицо заведения, работник, который встречает гостей и отвечает за бронирование мест), операторов в контакт-центрах. То есть это коснется прослойки тех вакансий, на которые требовался минимальный опыт работы и достаточно юный возраст. Определенным образом это будет касаться сферы начального производства и молодежных профессий в офисах. Их там не так много, но они есть. Поэтому что будет дальше — никто не знает», — отмечает Татьяна Пашкина.

