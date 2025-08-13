Выезд мужчин до 22 лет за границу: названо ключевое условие, кому разрешат

В Украине рассмотрят возможность разрешить 22-летним мужчинам пересекать границу / © ТСН

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он поручил правительству проработать возможность упростить пересечение границы для мужчин в возрасте до 22 лет, стали известны новые подробности этого запланированного нововведения.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский, на проработку этой инициативы может потребоваться не очень много времени — около нескольких недель.

«Во-первых, есть закон, который обязывает всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет иметь военно-учетные документы», — говорит Вениславский.

По его словам, выезд, скорее всего, может быть разрешен тем, кто выполнил эти требования и предъявит пограничникам такие документы.

«Это ключевое», — уточняет он.

И добавляет: «Я самостоятельно наработал соответствующие законодательные изменения. Есть мой личный законопроект, я его еще не регистрировал. Если будет согласие, что мы это принимаем, это может быть очень быстро. Думаю, в течение двух недель или месяца».

При этом Вениславский отмечает, что у инициативы о разрешении пересекать границу 22-летними мужчинами есть очевидные плюсы.

«Это позволит молодежи, выехавшей за границу в возрасте 16-17 лет, свободно передвигаться. Есть и опасности. Если война затягивается, это может быть использовано для того, чтобы сознательно люди уезжали и не возвращались. Возможны негативные последствия для мобилизации», — резюмировал Вениславский.

В свою очередь, один из народных депутатов от «Батькивщины» высказывал мнение, что выезд могут разрешить только студентам, имеющим либо приглашение, либо ученическую визу.

Ранее сообщалось о том, что украинцев предупредили о возможных проблемах на границе с Польшей.