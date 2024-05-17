Выезд мужчин за границу: что и для кого изменится с 18 мая

Итак, уже с субботы, 18 мая, закон о мобилизации вступит в силу. А соответственно заработают новые правила, в том числе по пересечению границы.

В Украине новый закон о мобилизации вступает в силу уже с субботы, 18 мая. С этого же дня для украинцев изменятся правила пересечения границы.

Все, что нужно об этом знать, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Новые правила пересечения границы

Итак, уже с субботы, 18 мая, закон о мобилизации вступит в силу. А соответственно заработают новые правила, в том числе по пересечению границы. Со вступлением в силу закона об усовершенствовании мобилизации для отдельных категорий украинских граждан при пересечении границы будет обязательным наличие военно-учетных документов. То есть это категория мужчин от 18 до 60 лет.

Детали в комментарии “Украинской правде” рассказал спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко: “Согласно нормам украинского законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно- учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины. Такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые вступят в силу в эту субботу”.

Кто должен предъявить военно-учетные документы?

Также в Госпогранслужбе показали перечень мужчин, которые будут обязаны предоставить военно-учетный документ для проверки. Это будет касаться: забронированных мужчин на период мобилизации и военное время, а также признанных по выводам ВЛК непригодными к службе. Это же касается и мужчин, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, либо самостоятельно воспитывающие ребенка, либо имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), которая проходит военную службу по одному из видов военной. службы. А также другие категории лиц, определенные ст.23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто может не предъявлять военно-учетные документы?

В то же время предъявлять военно-учету не нужно тем, кто имеет инвалидность или сопровождает человека или ребенка с инвалидностью, также это не касается вод, осуществляющих перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров; а также определенные лица по отдельным должностям и государственной службе, работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли. Порядок выезда этой категории остается неизменным.

“Обращаем внимание, что согласно части седьмой статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в редакции от 18.05.2024) проверка оснований предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и ее оформления осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Поэтому рекомендуем при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ”, — сказал Демченко

Также напомним, какие правила на выезд действуют для студентов :

быть в возрасте от 18 до 22;

не подлежать призыву во время мобилизации;

стать участником академической стабильности сроком один семестр;

учиться на дневной форме;

получать образовательную степень бакалавра любой специальности, или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Что еще предъявят студенты?

С собой нужно также иметь электронный билет студента, заверенную копию договора с иностранным университетом на программу академической мобильности, военно-учетный документ от ТЦК и справку от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе. В самой справке должны быть указаны основания сотрудничества, срок учебного процесса и у студента нет никаких плохих оценок. Поэтому если раньше родители не могли придумать, как заставить ребенка хорошо учиться, то об этом теперь позаботились. Ведь плюс к этому нужно хорошо знать язык и подтвердить свои знания.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Выезд мужчин за границу: что и для кого изменится с 18 мая?

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