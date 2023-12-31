Выезд мужчин за границу с документами от ТЦК: люди сутки стоят в очереди – ситуация на КПП (видео, фото)

Пограничники подтвердили, что могут потребовать у мужчин документы от ТЦК.

На границе в пунктах пропуска на выезд из Украины в воскресенье, 31 декабря, образовались пробки. В соцсетях сообщают, что некоторые люди уже сутки стоят в очереди. В Государственной пограничной службе накануне подтвердили, что на границе ужесточились проверки многодетных и мужчин с инвалидностью из-за роста случаев подделки документов.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации на западной границе Украины.

Ужесточение контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу

Накануне в сети массово начали появляться сообщения о проблемах с выпуском по системе "Шлях" мужчин, которые могут выезжать за границу.

Люди также отмечают, что пограничники еще с 29 декабря перестали выпускать мужчин с инвалидностью третьей группы и сопровождающих людей с инвалидностью. Также есть информация о невыпуске многодетных родителей. Пограничники потребовали у мужчин военно-учетные документы от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Очереди на границе 31 декабря/Фото: скриншот

Что пишут в Сети

Люди жалуются на большие очереди на пунктах пропуска. По словам очевидцев, в пунктах пропуска присутствуют работники ТЦК и СП. У мужчин призывного возраста, пытающихся уехать за границу, требуют справки по ТЦК и СП. Раньше многодетным, людям с инвалидностью, сопровождающим лиц с инвалидностью и другим категориям не нужно было разрешения по военкомату.

"Только со справкой из ТЦК. Теперь все через военкомат";

"Сегодня утром пересекал границу в Польшу на Раве Русской. Не годен к военной службе, исключен из военного учета еще в 2006 году. Есть все соответствующие документы на руках. Езжу второй год, почти еженедельно… Пограничники сказали, что без подтверждения ТЦК не пропустят".

Комментарии в Telegram о ситуации с выездом мужчин за границу

Комментарии в Telegram о ситуации с выездом мужчин за границу

Пользователи говорят, что очереди образовались как на въезде, так и на выезде из Украины.

Люди пишут, что стоят уже больше суток. Также отмечают, что очереди образовались, потому что те, кого не выпускают, перекрыли дорогу для въезжающих.

Комментарии в Telegram о ситуации с выездом мужчин за границу

Комментарии в Telegram о ситуации с выездом мужчин за границу

Кроме того, один из Telegram-каналов обнародовал видео, как многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК. На видео видно, как женщина в военной форме сообщает, что с 20:00 29 декабря якобы изменились правила пересечения границы. И что теперь без справки из ТЦК всех разворачивают и не позволяют пересечь границу.

Многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК

В ГПСУ подтвердили, что могут потребовать документы от ТЦК

Спикер ГНСУ Андрей Демченко подтвердил, что из-за неоднократных подделок документов пограничники могут требовать от мужчин, которым разрешено пересекать границу, в том числе многодетных родителей, выписку из протокола ТЦК или запись об отсрочке в документах о военном учете.

"Учитывая, что мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанных с многодетностью, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в частности, и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписки из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах", — прокомментировал он.

Где самые большие очереди на границе 31 декабря

Как сообщает Западное региональное управление ГПСУ, на границе Украины по состоянию на 15:00 воскресенья, 31 декабря, в очередях на пунктах пропуска стоят 52 автобуса и 380 автомобилей.

Самые большие очереди традиционно фиксируют на границе в Польшу:

"Ягодын" – 4 автобуса;

"Устылуг" — 70 л/а, 2 автобуса;

"Угринов" — 10 л/а, 4 автобуса;

"Рава-Русская" — 10 л/а, 6 автобусов;

"Грушев" — 50 л/а, 3 автобус;

"Краковец" – 120 л/а, 21 автобус;

"Шегини" – 1 автобус;

"Смольница" — 20 л/а.

Напомним, на границе Украины на 9:00 воскресенья, 31 декабря, в очередях на пунктах пропуска стояли 105 автобусов и 490 автомобилей.

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