Выезд мужчин за границу во время войны: каким категориям разрешено и при каких условиях

В условиях военного положения для значительного количества граждан Украины, в частности мужчин, относящихся к возрастной категории 18-60 лет, выезд за границу ограничен. Однако есть некоторые категории, представителям которых при определенных условиях разрешено выезжать за границу.

Каким категориям мужчин можно выезжать из Украины и при каких условиях - читайте в материале ТСН.ua.

Выезд мужчины, если он снят (исключен) с военного учета

В этом случае действует п. 2-6 Правил, где описаны определенные категории лиц, которым разрешено выезжать за пределы Украины во время войны ( статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ):

Если у лица была оформлена инвалидность в установленном порядке – выезд мужчин за границу разрешен (абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"). Если лицо было снято с военного учета на основании решения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета – выезд разрешен (абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"). Лицо, ограниченно пригодное в военное время, не имеет права пересекать границу.

Мужчинам следует обратить внимание на то, что документы, полученные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой "снят с военного учета", не подтверждают инвалидность или непригодность к военной службе.

Выезд мужчины, временно непригодного к военной службе

Если у мужчины есть документы, подтверждающие временную непригодность к военной службе, выезд разрешен.

В абз. 3 ч. 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что такие лица не подлежат призыву на военную службу при мобилизации военнообязанных:

признанные лицами с инвалидностью в установленном порядке;

военно-врачебная комиссия признала мужчину временно непригодной к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев).

Следует обратить внимание, что по истечении 6 месяцев нужно будет снова пройти военно-врачебную комиссию.

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Выезд мужчин за границу, если у них трое или более детей (в том числе от разных браков)

В абз. 4 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть определение такой категории как мужчины/женщины, которые содержат трех или более детей младше 18 лет. То есть в этом случае определяющим фактором является не само отцовство, а содержание.

Чтобы пересечь границу, мужчина должен предоставить документы, подтверждающие, что он содержит трех или более детей младше 18 лет, а именно (предоставляется один документ из перечня):

свидетельства о рождении всех детей;

свидетельство о регистрации брака с матерью детей и свидетельства рождения детей;

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом;

удостоверение отца многодетной семьи.

Следует обратить внимание, если отец не проживает со своей женой и детьми одной семьей, он должен также предоставить документ, подтверждающий, что он содержит детей (решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей) и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размеру уплаты таких алиментов и т.п.).

Мужчина, который является отцом трех и более детей, без них

Выезд мужчин за границу в этом случае разрешен, если лицо предоставит документы, удостоверяющие рождение трех или более детей (могут быть нотариально заверены копии).

Выезд мужчины за границу, если он воспитывает одного ребенка или больше самостоятельно

Согласно абз. 5 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" существует такая категория как мужчины/женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей младше 18 лет.

То есть все граждане Украины, которые самостоятельно воспитывают ребенка/детей младше 18 лет имеют право пересекать границу и выезжать в другую страну. Однако нужно предоставить один из следующих документов:

свидетельство о рождении ребенка/детей;

свидетельство о смерти матери ребенка (решение суда о лишении матери родительских прав, решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав, решение суда о признании матери без вести отсутствующей, решение суда об объявлении матери умершей).

Следует обратить внимание, если мужчина женился заново, он уже не будет считаться лицом, самостоятельно воспитывающим ребенка/детей до 18 лет.

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Выезд мужчин за границу, являющихся лицами с инвалидностью I, II, III групп

Третьим абзацем статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определена отдельная категория лиц с инвалидностью. Согласно ему, лица с инвалидностью любой группы могут пересекать границу при наличии одного из следующих документов:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о);

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

В то же время, не ограничивается количество пересечений государственной границы на выезд из Украины мужчинам с инвалидностью.

Выезд мужчины, сопровождающий лицо с инвалидностью I, II, III группы, а также выезд мужчин для ухода за больными родителями, женой, детьми

Выезд мужчин по уходу за больными родителями, женой, детьми невозможен без больного. Согласно пункту 2- «Правил пересечения государственной границы гражданами Украины», утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57, норма распространяется на военнообязанных, пересекающих государственную границу на выезд из Украины только для сопровождения лиц с инвалидностью I или II группы и лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

Пересечение государственной границы военнообязанными для сопровождения лиц с инвалидностью ІІІ группы законодательством Украины не предусмотрено.

Следует обратить внимание, сопровождение инвалида возможно только 1 раз в период действия военного или чрезвычайного положения.

Выезд мужчины, сопровождающего детей, жену, родителей на лечение

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет могут сопровождать жену в случае, если она имеет инвалидность I или II группы, и детей с инвалидностью, а также детей тяжелобольных перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, получивший тяжелую травму ребенка, нуждающийся в трансплантации органа, нуждающийся в паллиативной помощи. Но для этого требуется подтверждающий документ, выданный врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленной Минздравом.

Выезд мужчин-военнослужащих, которые едут на лечение в результате ранений на войне

Выезд лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в войне, на лечение за границу осуществляется при наличии:

1) паспорта гражданина Украины для выезда за границу или паспорта гражданина Украины (при их отсутствии — документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба разрешит пересечение государственной границы);

2) выводу о необходимости направления лица на лечение за границу;

3) письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

Выезд мужчин, постоянно проживающих за границей

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей, могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе, согласно ст. 4 ЗУ «О порядке выезда из Украины и въезде гр. Украины».

Выезд мужчин, имеющих рабочую визу в страны ЕС

Для подтверждения оснований пересечения государственной границы Украины на выезд кроме документов, подтверждающих личность, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации и имеющего право на выезд из Украины.

Визы иностранных стран, выдаваемые мужчинам-гражданам Украины, не подтверждают постоянное проживание в этих странах и не дают право на выезд военнообязанным.

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Выезд мужчин, имеющих право временного проживания в стране ЕС, и выезд мужчин, принятых на временный консульский учет за границей

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей – имеют право на выезд из Украины, но:

Граждане Украины, постоянно проживающие за границей, подлежат консульскому учету. Во время пересечения государственной границы Украины, такие лица должны предоставить соответствующий паспортный документ с отметками Государственной миграционной службы Украины «Оформлен выезд на постоянное проживание» и дипломатического учреждения Украины «Принят на консульский учет».

Выезд мужчин, забронированных за предприятиями

Для подтверждения оснований пересечения государственной границы Украины на выезд с территории Украины, кроме документов, указанных в статье 2 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», лицо должно подать также:

выписка из приказа Министерства экономики (согласно пункту 5 постановления Кабинета Министров Украины от 03.03.2022 № 194);

документы о командировке такого лица за границу.

Выезд госслужащих за границу

В случае выезда из Украины военнообязанных, забронированных на период мобилизации и на военное время, такие лица, кроме документов, указанных в статье 2 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», должны также предоставить :

В командировку:

документы, подтверждающие служебную командировку ( постановление КМУ от 12 апреля 2022 г. № 440 ),

удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет (

распоряжение КМУ от 8 августа 1995 г.

распоряжение КМУ от 8 августа 1995 г. № 493-р ) или выписка из приказа Министерства экономики (согласно пункту 5 постановления Кабинета Министров Украины от 03.03.2022 № 194 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения»).

В отпуск:

документы, подтверждающие отпуск;

удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет (

распоряжение КМУ от 8 августа 1995 г. № 493-р.

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Выезд мужчин-водителей, волонтеров

В случае введения в Украине военного состояния пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также населения Украины, через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы наличия:

соответствующих решений о выезде за пределы Украины,

выполнение правил пересечения государственной границы Украины

при наличии информации о лице в соответствующей информационной

системе, администратором которой является Укртрансбезопасность «Путь».

Решение о выезде за пределы Украины принимается Мининфраструктуры или областными, Киевской городской военными администрациями при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных

средств, необходимых для их перевозки, в письмах любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Выезд мужчин-нардепов

В соответствии с Положением о дипломатическом паспорте и Положением о служебном паспорте, утвержденным Указом Президента Украины от 12.05.2015 № 264/2015, выезд за пределы Украины народных депутатов Украины, работников Аппарата Верховной Рады Украины и других должностных лиц с использованием дипломатического или служебного паспорта может быть осуществлен при наличии у лица надлежаще заверенной копии документов, удостоверяющих факт выезда ее за границу в служебную командировку.

Мужчины-сотрудники экспортных компаний

Представители мужского пола украинского бизнеса, официально выплачивающие зарплату и не имеющие задолженности по налогам и сборам, с 1 сентября смогут выезжать за границу.

Что нужно для выезда:

официально выплачивать зарплату;

не иметь задолженности по налогам и сборам;

своевременно предоставить налоговую отчетность;

средняя зарплата работников должна быть не менее 20 тысяч гривен;

выезжать смогут 10% штата, но не больше 10 человек;

выехать можно на срок до 7 дней;

заявку можно будет оформлять через «Действие».

200 тысяч гривен залога на собственный счет в Сбербанке. Эти деньги вернутся после того, как человек, который был в командировке, вернется в Украину.

В Минцифре добавили, что для выезда предпринимателей за границу запускают новую услугу -командировочную. Подать заявку на выезд смогут физические лица-предприниматели и юридические лица на портале "Действие" в несколько кликов.

Напомним, Верховная Рада продлила военное положение в Украине и общую мобилизацию до 21 ноября. Стоит отметить, что в настоящее время продолжается мобилизация без волн и ТСН.ua ранее объяснил, какая процедура вручения повесток.