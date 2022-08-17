Выезд мужчин за границу во время войны: сколько петиций подали украинцы и как на них реагирует Зеленский

В Украине от начала полномасштабного вторжения РФ действует военное положение и, соответственно, общая мобилизация, согласно которой военнообязанные граждане, а это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеют права выезжать за границу.

Такая ситуация, несмотря на войну, поддерживается далеко не всеми украинцами и как результат на сайте Офиса президента регистрируются соответствующие петиции об отмене запрета мужчинам покидать пределы страны.

ТСН.ua собрал все обращения к президенту, набравшие 25 тысяч и более голосов, и ответы Зеленского на них.

Петиция об отмене запрета на выезд мужчин и введение приоритета призыва во время мобилизации добровольцев

Набрала 27 149 голосов

Так, первая такая электронная петиция набрала необходимые для рассмотрения президентом голоса в мае. Она была зарегистрирована на сайте ОП 18 мая 2022 года Александром Гумировым, который требовал отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев.

22 мая президент Владимир Зеленский прокомментировал петицию, отметив, что обращение об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста должно адресоваться не ему, а родителям павших воинов.

"Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция: ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, то ли другой регион, тот или иной город. Вы знаете, что в большинстве своем (защищали. – Ред.) не свой город, где родились", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что закон устанавливает определенный срок для рассмотрения петиции и официального ответа на нее.

"Когда ко мне обращаются с этой петицией, чтобы наши мужчины во время военного положения могли уехать из нашего государства, я считаю, что это не совсем ко мне петиция. Это если по-человечески. А по закону, у нас есть соответствующее количество дней, чтобы ответить на любую петицию, нравится она мне или нет", — подытожил он.

Разрешение мужчинам выезжать во время войны за границу: Зеленский прокомментировал петицию

Официальный ответ на сайте президента появился 10 июня, в котором Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю принять к работе вопросы, поднятые в ней. Глава государства подчеркнул, что украинцы действительно, согласно Конституции Украины, могут свободно покидать ее пределы. Но сейчас в стране введено военное положение, которое и является исключением из закона. И отменить эти ограничения можно будет только после завершения действия военного положения в нашем государстве.

"Я обратился к премьеру Шмыгалю с просьбой комплексно проработать нарушенные в электронной петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в том числе среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования социальной поддержки. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", — говорится в ответе.

В то же время, он обратил внимание на вопрос приоритета призыва добровольцев. Зеленский заметил, что за это отвечает Кабинет министров Украины.

Петиция о снятии ограничений по выезду за границу мужчин без военного опыта

Набрала 27 260 голосов

19 мая Юлия Булавина зарегистрировала еще одну петицию о "Снятии ограничения по выезду за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта".

"Воевать должны боеспособные люди. Мы же имеем множество айти-, соц-, креативных-, технических- и других специалистов, которые могут воевать на информационном фронте и быть более полезными, работая за границей, помогая нашим беженцам и поддерживая армию заработанными средствами", – говорится в тексте петиции.

Ответ на эту петицию на сайте ОП появился 15 августа. "Что касается нарушенной в петиции инициативы по привлечению к защите Украины только лиц, имеющих военный опыт, в который раз отмечаю, что в соответствии со статьей 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства — дело всего Украинского народа", — отметил Зеленский.

Он напомнил, что защита Отечества является обязанностью граждан Украины.

"Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политическим, религиозным и другим убеждениям, полу, этническому и социальному происхождению, имущественному положению, месту жительства, по языковым или другим признакам, в частности профессиональной принадлежности. В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины проводится общая мобилизация. Комплектование Вооруженных Сил Украины осуществляется также и военнообязанными, не имеющими военного опыта и ранее не проходившими военную службу", — резюмировал президент.

В ответе также отмечается, что на период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные, в частности, статьей 33 Конституции Украины, могут ограничиваться.

Отмену указанных ограничений предполагается произвести по завершении действия правового режима военного положения.

Президент Украины обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать поднятые в электронной петиции вопросы. "О соответствующих результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины", — говорится в ответе.

Петиция о запрете выдавать повестки на блокпостах, АЗС и улице

Набрала 26 740 голосов

29 июня была зарегистрирована петиция о выдаче повесток, в которой авторы потребовали запретить их вручение на блокпостах, АЗС и на улице. 1 августа Зеленский отреагировал и на это обращение и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.

Зеленский напомнил, что в соответствии со статьей 65 Конституции Украины, защита Отечества является обязанностью граждан Украины. По его словам, порядок оповещения военнообязанных об их призыве на военную службу во время мобилизации и вручения повесток регулируются соответствующими актами правительства, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

"Учитывая изложенное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", — отметил президент.

Петиции, сбор подписей которых продолжается

Стоит отметить, что на сайте президента на данный момент еще зарегистрировано очень много петиций, сбор голосов за которые еще продолжается. Среди них, в том числе такие:

Запретить выдавать повестки на улице и во всех общественных местах

Разрешить выезд мужчинам от 18-60 лет, родители которых проживают за границей

Снять запрет для выезда мужчинам из Украины

Разрешить выезд мужчинам 18-27 лет за границу без опыта службы в силовых структурах Украины

Начать выпуск студентов за границу

Выезд за границу мужчинам, имеющим документы европейского образца (вид на жительство, рабочие визы, резиденты стран ЕС и другие)

Напомним, Верховная Рада продлила военное положение в Украине и общую мобилизацию до 21 ноября. Стоит отметить, что сейчас мобилизация идет без волн и ТСН.ua ранее объяснил, какая процедура вручения повесток.

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