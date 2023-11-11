Выезд мужчин за границу за деньги: что предлагают в Раде, Арестович, позиция власти и риски

В то же время, законотворцы предлагают обязать платить и тех мужчин, которые незаконно выехали из Украины во время военного положения, но хотят вернуться домой.

Украинские мужчины могут получить возможность легально выезжать за границу во время войны при условии уплаты взносов на нужды ВСУ. С таким предложением выступили народные депутаты. Идею живо обсуждают эксперты, политики и обычные украинцы, выражая свои предложения и критику.

ТСН.ua собрал все, что известно о предложении выпускать мужчин за границу во время войны.

В Верховной Раде предлагается разрешить выезд из Украины для всех военнообязанных мужчин призывного возраста (18-60 лет). В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект №8029 авторства нардепа от фракции "Слуга народа" Георгия Мазурашу. Главный принцип, который предлагает документ – если хочешь выхать, то плати.

Что предусматривает законопроект о "платном" выезде за границу

Автор законопроекта предлагает внести изменения в правила пересечения границы во время военного положения. То есть – разрешить выезд всем военнообязанным мужчинам призывного возраста при наличии одного из следующих документов:

решение органа госвласти об официальной командировке за границу, в частности для перевозки гуманитарных грузов;

документов, удостоверяющих факт обучения или поступления на обучение в зарубежном учебном заведении;

письменного согласования на выезд за границу от ТЦК и СП;

документов, подтверждающих факт открытого счета в одном из украинских госбанков с гарантийным взносом в размере не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Средства на этом счету нельзя будет использовать за пределами Украины. Также должен быть документ о передаче банку нотариально заверенного заявления о добровольной обязанности пополнять счет с гарантийным взносом, равным минимуму размера налогов с минимальной зарплаты за все время пребывания за границей во время военного положения, а также разрешение отчислять со счета деньги на спецсчет ВСУ.

То есть, если законопроект примут, для выезда за пределы Украины мужчинам нужно будет открыть счет в госбанке с гарантийным взносом в 12 945 грн, а затем ежемесячно во время пребывания за границей на счет нужно вносить 2800 грн.

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"Платный въезд" в Украину для мужчин

Кстати, автор законопроекта также придумал, что делать с мужчинами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года, и решили вернуться в Украину. Речь идет о "добровольных взносах" для ВСУ, которые мужчины будут платить по возвращении домой.

А если во время въезда в Украину мужчины не смогут доказать законность своего выезда, то должны будут перевести на спецсчет ВСУ 25 890 грн (это 10 прожиточных минимумов) за каждый месяц пребывания за границей во время военного положения.

Такое предложение в законопроекте №8029 прокомментировала адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua.

"Норма статьи предусматривает добровольную уплату такой суммы, но в то же время проектом предусматривается право на въезд в Украину при условиях, указанных в этом проекте, то есть при уплате взносов. Это значит, что въезд в Украину мужчинам, выехавшим без соблюдения этих требований, возможен только в случае уплаты взноса", – сказала юрист.

По ее мнению, скорее всего этот законопроект не будет принят, ведь имеет много недостатков. Кроме того, документ не поддерживается Министерством обороны и Государственной пограничной службой.

Напомним, еще в сентябре советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк пообещал, что военнообязанные украинские мужчины, прячущиеся от войны за границей, столкнутся с "юридическими проблемами" по возвращении домой. Он анонсировал судебные решения по беглецам за границу по купленным фиктивным справкам.

Арестович заявил о последствиях "платного выезда" за границу для мужчин

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает допустимым выпускать военнообязанных мужчин из Украины в обмен на взносы на ВСУ, как это предлагают депутаты. Арестович привел схожие примеры в мировой истории, однако обратил внимание на один нюанс.

"Например, Турция. Там обязательная военная повинность. Но если человек не хочет служить, он может откупиться. То есть можно рассмотреть и так. Но не будет ли вопросов? Скажем, 13 тысяч гривен за границей заработать нетрудно. Не повлечет ли это мероприятие за собой массовый выезд мужчин прямо сейчас – это огромный вопрос. Или нужно ставить большую планку, более высокую", – отметил экс-советник ОП.

Алексей Арестович / Фото: ТСН.ua

"13 тысяч гривен (300 евро) – это вообще ни о чем. Это убегут все тогда. Надо ставить планку, которая будет обременительной для тех, кто работает. Но достаточной для того, чтобы человек, который действительно работает за границей и содержит семью, смог заплатить. Я допускаю это, но это может быть только одной из мер", – добавил Арестович.

Позиция власти по законопроекту о выезде за границу для мужчин

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает несправедливым разрешение на выезд за границу за деньги для военнообязанных мужчин, ведь это поставит украинцев в неравные условия, которые будут зависеть от их состояния.

"Мне бы очень не хотелось, чтобы можно было откупиться от защиты нашей страны, тем более, что не у всех людей есть деньги... Поэтому эта ситуация может быть очень контроверсионной", — прокомментировал чиновник предлагаемый нардепами законопроект.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мужчинам разрешат за деньги уезжать за границу? Комментарий Данилова

Данилов также убежден, что такое предложение народные избранники могли бы вносить до начала полномасштабной войны, а не теперь – в ее разгар.

"Надо очень внимательно думать и понимать, чем это может закончиться... Чтобы не случилось так, что те люди, которые имеют состояние, будут своих детей отправлять за деньги за границу, а те люди, у которых нет состояния, должны идти защищать страну. Я понимаю так, что это не совсем справедливо", – обратил внимание секретарь СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: Associated Press

Выезд мужчин за границу во время войны: позиция ГПСУ

Госпогранслужба Украины не формирует государственную политику по выезду граждан в период военного положения. Об этом сообщил начальник отдела паспортной работы Управления пограничного контроля АДПСУ Валерий Бойко.

"Все изменения в 57-м постановлении Кабмина вносятся по представлению заинтересованных центральных органов исполнительной власти. Так же, как были внесены такие категории как выезд спортсменов – инициатором было Министерство спорта, выезд работников морского транспорта – Министерство инфраструктуры и т.д. По каждой категории каждое ведомство инициирует эти изменения перед правительством, и правительство принимает решение о внесении этих изменений", – пояснил Бойко.

По поводу глобального разрешения на выезд за границу для всех мужчин – это тоже компетенция исключительно правительства, отметили в ГПСУ. Пока не планируется вносить изменения в правила пересечения границы.

Украинский пограничник / Фото: Госпогранслужба Украины

Как Арестович предлагает выпускать мужчин за границу

По мнению Арестовича, военнообязанных мужчин призывного возраста следует отпускать за границу, но частично. Он предлагает, чтобы мужчины могли выезжать за пределы Украины сроком до 21 дня без каких-либо специальных документов, то есть, имея только паспорт и отметку о военном учете.

"Но он подписывает в военкомате обязательства, как только его должным образом сообщат, что он должен вернуться – возвращается в страну в трехдневный срок или в течение недели. Я думаю, этого достаточно, чтобы приехать из любой точки мира", – рассказал Арестович.

По его словам, в случае невозвращения государство должно считать такого мужчину уклонистом и поставить его на специальный "красный" учет.

"Что с ним потом делать – после войны будем решать. Надо будет смотреть, сколько таких людей. Если их будет два миллиона, это одна политика, если их 20 тысяч, то совсем другая", – сказал экс-советник ОП.

Арестович также предлагает, что если мужчине нужно выехать за границу на более длительное время, то можно потребовать предоставление соответствующих документов. Например, если речь идет о выезде на 45 дней, мужчина должен будет предоставить справку об обучении, лечении, необходимости быть с семьей, спортивных соревнованиях, бизнес-потребностях и т.д.

"Если речь идет о 60 днях и более, то может добавляться еще один документ. То есть все это можно рассмотреть, но общий принцип должен быть таким, что государство доверяет гражданину. Если человек нарушил, например, его выпустили на 45 суток, он пробыл 60, но потом вернуся, то должен дать объяснение. И в следующий раз его уже не выпускают за нарушение. Или полгода не дают выезжать", – рассказал экс-советник ОП.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Все больше шума! В Сети скандал из-за законопроекта о выезде мужчин за границу за деньги

Сколько мужчин могут убежать за границу и как это предотвратить

По оценкам Арестовича, конечно, будут мужчины, которые выедут за границу и не вернутся в Украину, однако это количество не будет критическим.

"Я не думаю, что это будет массовое бегство. Даже если 50 или 100 тысяч не вернется. Значит эти люди выбрали другую судьбу. И тогда возникает вопрос, а зачем они нам нужны такие в Украине вообще? Которые не хотят ее (Украину – ред.) защищать. Но все это сработает только комплексно", – сказал экс-советник ОП.

Он также отметил, что перед частичным открытием границ для мужчин следует исправить мобилизационную кадровую политику в ВСУ. Речь идет о том, чтобы мужчины имели уверенность, что их не поймают на улице, не запихают в бусик и не повезут в военкомат, а на следующий же день – куда-то под Бахмут.

"А что – он будет предупрежден своевременно, сможет упорядочить свои дела, выбрать бригаду, подразделение, его используют по специальности, ловко научат, он будет иметь определенные гарантии во время службы, будет ротироваться своевременно. И, например, через год его будут вообще отпускать в гражданскую жизнь с условием, что его снова не мобилизуют полгода", – предположил Арестович.

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