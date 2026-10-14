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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Выезд в деревни или аренда квартиры на западе Украины: как украинцы готовятся к зиме и сколько это стоит

Как украинцы готовятся к зиме 2026 года и возможным отключениям электроэнергии. Исследование ТСН: цены на аренду жилья, автономные дома, солнечные электростанции и переезд в сельскую местность.

Автор публикации
Ирина Кондрачук
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Украинцы готовятся к зиме

Украинцы готовятся к зиме / © ТСН

Тьма, длящаяся неделями, пар из рта в собственной спальне, лед на окнах, видимый из середины комнаты, и трубы, лопающиеся от мороза. Прошлая зима оставила глубокую травму и в то же время научила выживать. К новым холодам украинцы готовятся с упорством, которому можно позавидовать, и, как ни удивительно, от государства уже не ждут. На запрос энергобезопасности мгновенно отреагировал и рынок недвижимости — цены меняются чуть ли не каждую неделю.

Где и как сейчас украинцы готовятся к морозам и сколько стоит гарантированное отопление в доме — выяснила корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук.

Смена приоритетов: переезд из мегаполисов в сельскую местность

Киевлянка Александра Борук вместе с семьей — мужем, двумя детьми, двумя собаками, котом и питоном — покинула трёхкомнатную квартиру в столице и переехала в село Медвин, расположенное в 140 километрах от Киева.

«Мы купили дом. Это настоящий дом, и все наши друзья всегда в шоке: „Зачем вы это сделали? Это же либо ночевать в метро, либо в коридоре. Вы представляете себе наш зоопарк в метро? И полтора месяца без отопления, как в прошлом году… Нет“, — рассказывает Александра.

Дом в Киевской области с участком площадью 25 соток обошёлся семье в 300 тысяч гривен. Еще 22 тысячи гривен стоила фура дубовых дров. Для обеспечения базовых условий семья отложила 130 тысяч гривен на скважину, септик и сантехнику, а также привезла с собой зарядные станции и солнечную панель.

Семья начала поиски жилья ещё весной. Спрос на сельские дома оказался высоким, а цены постоянно росли.

«Они с каждым днем становятся дороже. Поверьте, ажиотаж вокруг домов настолько велик, что мы, например, с вечера едем, договариваемся, что будем смотреть дом, а в одиннадцать вечера нам говорят: не езжайте, уже дали задаток», — добавляет киевлянка.

Сколько стоит аренда квартиры на западе Украины

По данным аналитиков, в рамках подготовки к зимнему периоду жители столицы перемещаются в пределах агломерации или переезжают в более безопасные западные регионы.

  • Ужгород: самая дорогая аренда однокомнатных квартир — от 30 000 грн.

  • Львов и Ивано-Франковск: аренда составляет от 22 000 до 25 000 грн.

  • Тернополь, Луцк, Хмельницкий: жилье можно найти за 15 000–18 000 грн.

  • Киев: средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 17 000 грн (более дешевые варианты — на Левом берегу).

«При этом цены на покупку остаются либо на прежнем уровне, либо даже растут. И здесь важно понимать, что рынок аренды Киева всё равно остаётся достаточно активным, потому что квартиру в среднем сдают примерно за 4 дня», — отмечает соучредительница ОО «ЛУН-Город» Анна Денисенко.

Также сохраняется высокий спрос на частные дома под Киевом. Аренда коттеджа, полностью подготовленного к отключениям электроэнергии, колеблется от 35 тысяч до 700 тысяч гривен в месяц.

Автономность в многоэтажных домах: опыт Одессы и Киева

Для тех, кто остается в крупных городах, главной задачей становится обеспечение автономности внутри квартир и домов.

Одесситка Маргарита Александренко, пережившая отключение света продолжительностью от 7 до 10 суток подряд, запаслась кормом для кошки, едой, водой и свечами. Помимо зарядной станции, приобретённой в прошлом году, в этом сезоне она купила биотуалет за 5 тысяч гривен.

«У меня есть девиз по поводу этой войны: „Готовься к худшему, но надеяйся на лучшее“. У него есть такой слив, труба, и можно слить воду куда-нибудь в канализацию. Несмотря на то, что он такой компактный, он выдерживает вес человека до 150 килограммов. Можно совершить до 50 походов с ним, и это при объёме 20 литров воды», — рассказывает Маргарита.

В Киеве наличие альтернативных источников электроэнергии стало ключевым критерием при выборе арендуемого жилья. По меньшей мере тысяча многоэтажных домов столицы оснащены аккумуляторами и генераторами, а треть из них — солнечными панелями.

Например, в столичном доме на 620 квартир установлена гибридная система: три солнечные электростанции, аккумуляторы и промышленный генератор.

«Сейчас, например, одна из трёх солнечных электростанций вырабатывает почти шесть киловатт электроэнергии, и на этих шести киловаттах у нас сейчас работают два лифта, четыре насоса, освещение и обеспечивается работа камер наблюдения. То есть сейчас дом совсем не потребляет электричество из сети», — объясняет председатель ОСМД Николай Чаруха.

Общая стоимость мер по обеспечению энергонезависимости в этом доме составила почти 7 миллионов гривен, однако благодаря участию в государственных и городских программах софинансирования («СветДом», «ГринДом», программа 70/30) жильцы заплатили лишь 1,2 миллиона гривен (по несколько тысяч гривен с квартиры). В доме также заготовлено 2 тонны топлива, что позволит автономно функционировать до трёх недель во время полного отключения электроэнергии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 13 октября | ТАЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Трампа и РФ! СУД по делу «Потоки»! САБОТАЖ в Раде

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