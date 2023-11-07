Выезд за границу на собственном или чужом авто: какие документы нужны

Все документы для выезда за границу необходимо иметь при себе в бумажном или пластиковом виде, не в "Дії".

Если вам нужно выехать из Украины на собственном или чужом автомобиле, нужно иметь определенный список документов. Их нужно будет показать в пункте пересечения границы.

Какие документы обязательно нужно подготовить, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Документы для выезда на собственном авто

“Если вы выезжаете на собственном автомобиле, вам нужен загранпаспорт, водительские права, документы на автомобиль (свидетельство о регистрации транспортного средства) и международный полис страхования, так называемая “зеленая карта”, — рассказал адвокат.

По словам Ростислава Кравца, также может потребоваться полис медицинского страхования на водителя и всех находящихся в автомобиле пассажиров. Он должен быть оформлен на время путешествия.

"Фактически он нужен, просто не всегда его спрашивают", — отметил адвокат.

Кроме того, существует требование о опознавательном знаке Украины на авто (UA).

“Если на номерных знаках нет букв ЮА, обязательно просят еще соответствующую наклейку на автомобиле. Это касается номерных знаков старого образца, но таковых уже практически не осталось”, — объяснил Ростислав Кравец.

Документы для выезда на чужом авто

Граждане, не являющиеся владельцами авто, должны иметь такой же перечень документов, как и владельцы, за исключением свидетельства о регистрации транспортного средства.

“В случае, если вы не являетесь владельцем авто, вы должны сделать временное свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт). Его можно получить в сервисном центре. Когда вы возвращаетесь, в течение 10 дней нужно сдать его”, — рассказал Ростислав Кравец.

Чтобы сделать временный техпаспорт, необходимо вместе с владельцем авто обратиться в сервисный центр МВД. С собой нужно взять паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Доверенность на машину для выезда за границу

Нотариально заверенная доверенность от владельца автомобиля также дает право на выезд на этом автомобиле из Украины, отметил адвокат. То есть можно сделать временное свидетельство о регистрации транспортного средства или доверенность.

Однако, как объясняют в Министерстве внутренних дел, доверенность на право управлять чужим автомобилем за границей будет действительна при нескольких условиях:

Документ нужно перевести на язык страны, в которой будете находиться;

Легализовать документ в установленном порядке (выполнить процедуры, необходимые для признания документа, выданного в другой стране, — апостиль или консульская легализация).

Эта процедура более сложная, поэтому в МВД советуют лучше оформить временное свидетельство о регистрации для выезда за границу.

Ростислав Кравец отметил, что все документы для выезда за границу необходимо иметь при себе в бумажном или пластиковом виде, не в приложении "Дія".

Разъяснения по поводу того, как выехать за границу на собственном или чужом авто, также можно прочитать на сайте МВД.

Ранее мы писали о том, что движение на украинско-польской границе затруднено. Перевозчики страны-соседки объявили забастовку и перекрыли движение грузовиков на въезд в Украину сразу на трех пунктах пропуска: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".

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