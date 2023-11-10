Выезд за границу с человеком с инвалидностью: кто имеет право и какие документы нужны

Адвокат объяснила, кто и с какими документами может пересекать границу во время действия военного положения.

Одна из категорий военнообязанных мужчин (18-60 лет), которые могут уезжать из Украины – мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью.

Как выехать за границу с человеком, имеющим инвалидность и какие документы для этого нужны, в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Какая группа инвалидности для выезда за границу

Пересекать границу мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут в случае, если они являются лицами с инвалидностью I, II или III группы или сопровождають:

Жену с инвалидностью любой группы.

Выезд разрешен на основании свидетельства о браке и документов, подтверждающих статус: пенсионное удостоверение, справка медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Инвалидность родителей и мобилизация

Одного из родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы.

Выехать можно при наличии документов, подтверждающих инвалидность и родственную связь, то есть свидетельство о рождении. Свидетельства о браке, в случае сопровождения родителя жены. И документы, удостоверяющие общее место регистрации проживания: штампы в паспортах гражданина или справка из ЦНАП о месте жительства.

"В случае, если место регистрации проживания с родителями разное, подается в пункте пересечения Акт установления факта осуществления ухода за таким лицом с инвалидностью", — рассказала Марина Бекало.

При постоянном уходе за человеком с инвалидностью I или II группы.

В таком случае выезд за границу военнообязанного возможен на основании документов, удостоверяющих инвалидность и справки о получении компенсации за такой уход или Акта установления факта ухода.

Выехать могут также родители, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Выезд разрешен на основании свидетельства о рождении ребенка и одного из документов: свидетельство о назначении социальной помощи с отметкой, что такой ребенок является лицом с инвалидностью. Или справки о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью. Или справки врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) об индивидуальной программе реабилитации ребенка с инвалидностью. Или медицинское заключение о ребенке с инвалидностью до 18 лет.

Родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

Выехать за границу можно на основании свидетельства о рождении и документов, подтверждающих инвалидность.

Попечители лиц с инвалидностью.

Выезд за границу таких военнообязанных возможен только на основании решения суда о признании такого лица недееспособным и о назначении опекуна над ним.

"При этом мужчина может самостоятельно пересекать границу физически не осуществляя сопровождение указанных категорий лиц при наличии указанных выше оснований для пересечения и документального подтверждения, при наличии также справки о пребывании таких лиц с инвалидностью на консульском учете за границей", — рассказала Марина Бекало.

Напомним, в Государственной пограничной службе ответили, разрешат ли выезжать всем мужчинам за границу во время действия военного положения.

Читайте также: