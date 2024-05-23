Выезд за границу во время мобилизации: кого выпускают и какие документы нужны

В условиях военного положения и мобилизации в Украине для мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) действуют ограничения на выезд за границу.

С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Соответственно начали работать новые правила, в том числе по пересечению границы.

Далее рассмотрим, кто из граждан призывного возраста может выезжать за границу и какие документы для этого необходимо иметь с собой.

Так, прежде всего, выезжать за пределы Украины имеют право мужчины старше 60 лет, ведь в Украине возраст военнообязанных – от 18 до 60 лет.

Кроме того, среди граждан призывного возраста утвержден ряд лиц, имеющих право на выезд.

Мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести

За границу могут выехать мужчины, близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры и т.д.) погибли или пропали без вести во время проведения АТО или при сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время военного положения.

Список документов для выезда, кроме загранпаспорта:

документы, подтверждающие родственные связи;

документы, подтверждающие факт гибели или пропажи без вести близких родственников;

справка об отсрочке от призыва на военную службу (соответствующая отметка в военно-учетных документах), выдаваемая ТЦК и СП.

Сняты с военного учета по состоянию здоровья

Список документов для выезда:

справка от ТЦК о снятии с военного учета по состоянию здоровья;

военно-учетный документ;

справка об инвалидности или решении медицинской комиссии о непригодности к военной службе.

Временно непригодны

Список документов для выезда:

справка об инвалидности или заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), подтверждающая статус временной непригодности к военной службе сроком на 6 месяцев.

Мужчины с инвалидностью I, II, III группы

Список документов для выезда:

справка формы №157-1/о;

удостоверение, подтверждающее статус человека с инвалидностью;

пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи.

В то же время документ об инвалидности должен быть получен именно в Украине. Если группу инвалидности назначили за границей, мужчина не сможет выехать из Украины.

Важно отметить, что если мужчина имеет только отметку от ТЦК и СП "снят с военного учета" — это не основание беспрепятственно пересечь границу. Поскольку он не подтверждает факт инвалидности или непригодности к военной службе в ВЧ по состоянию здоровья. Поэтому следует обратиться в ТЦК и СП за соответствующими документами.

Мужчины, сопровождающие личность с инвалидностью I или II группы или больного родственника

Список документов для выезда:

соответствующее заключение врача или документ, утвержденный врачебно-консультативной комиссией.

В то же время пересечь границу можно только в сопровождении больного/человека с инвалидностью. Если мужчина постарается пересечь границу самостоятельно даже при наличии всех необходимых документов, то в выезде будет отказано. Не выпустят также, если мужчина уезжает из Украины с целью ухода за больными родителями, женой или детьми.

Многодетные мужчины, имеющие трое или более несовершеннолетних детей

Список документов для выезда:

свидетельства о рождении всех детей;

свидетельство о браке/расторжении брака;

решение органа опеки или удостоверения отца многодетной семьи.

Человек, имеющий троих или более детей, может пересекать границу без детей, если на руках есть соответствующие документы или их нотариально заверенные копии.

Если мужчина не проживает со своими детьми, например, имеет малышей от разных браков, то должен предоставить доказательства о их содержании:

решение суда об алиментах;

справка из исполнительной службы, подтверждающая состояние уплаты алиментов.

Задолженность по уплате алиментах более чем на три месяца лишает прав на отсрочку и пересечение границы.

Мужчины, самостоятельно воспитывающие детей

Список документов для выезда:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о смерти матери, или решение суда о лишении матери родительских прав, или документ о признании матери пропавшей без вести или оглашения матери умершей.

Мужчины, имеющие постоянное место жительства за границей

Список документов для выезда:

паспорт с соответствующей отметкой.

Отметим, что наличие виз иностранных стран не подтверждает постоянное проживание в этих странах. Следовательно, и не дают право выезжать военнообязанным гражданам Украины.

Мужчины (военные), которые едут на лечение, реабилитацию или учения

Список документов для выезда:

направление на лечение за границу;

письмо от Минздрава о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает его для лечения.

Если военнослужащий едет на военные учения – о пакете необходимых для этого документов информирует военная часть, отправляющая его за границу.

Водители

Компания, у которой работает водитель, должна иметь лицензию на международные перевозки грузов. А информация о такой организации должна быть обязательно внесена в информационную систему Укртрансбезопасности.

Волонтеры

Для мужчин, занимающихся волонтерской деятельностью, предусмотрена программа "Путь" для выезда за границу. В то же время, они также могут подать документы о перевозке грузов для ВСУ, медицинских грузов или гуманитарной помощи.

Железнодорожники и моряки

Для пересечения границы мужчина должен работать на международных рейсах и предоставить вместе со стандартным пакетом документов:

трудовой договор;

письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Спортсмены и тренеры

В этом случае выезд мужчин призывного возраста возможен только по решению Минмолодежьспорта о включении в состав участников спортивного мероприятия или соревнования или по письму министра об участии этих лиц в соревнованиях.

Мужчины призывного возраста, работающие в сфере культуры

Список документов для выезда:

разрешение от Минкульта;

официальный запрос на выезд;

приглашение от организатора мероприятия.

Важно, что большинство военнообязанных, кроме указанных документов, нужно иметь с собой военно-учетный документ.

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