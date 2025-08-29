Выезд за границу до 22 лет: могут ли мужчины-"уклонисты" вернуться и уехать законно

Выезд за границу / © ТСН

В Украине разрешили выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Их уже начали выпускать с утра 28 августа. Для пересечения границы требуются только два документа: паспорт и военно-учетный документ. Новые правила касаются также украинцев, которые по разным причинам находятся за границей.

В то же время, по данным Госпогранслужбы, с начала полномасштабного вторжения почти 45 тысяч граждан незаконно пересекли границу. Среди них, вероятно, есть мужчины 18-22 лет.

Могут ли те, кто оставил Украину незаконно — с поддельными документами, через «зеленую зону», уехал в качестве волонтера и не вернулся и т.д. — заехать назад и пересечь границу законно, в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.

Выезд за границу до 22 лет: кто и когда может уехать

Постановлением Кабинета министров №1031 от 26 августа 2025 года, которое вносит изменения в Правил пересечения государственной границы, отменяются ограничения для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, включая пересечение границы в условиях военного положения.

Однако есть одно исключение: норма не распространяется на лиц занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти граждане могут выезжать за границу только в служебную командировку.

Выезд за границу / Фото иллюстративное

Какие документы нужны, чтобы выехать за границу

Так, для выезда за границу мужчины 18–22 лет должны иметь при себе два документа:

Действующий загранпаспорт

Военно-учетный документ с актуализированными данными (в том числе в электронной форме)

«Следовательно, мужчины в возрасте от 18-22 лет, которые находятся сейчас за границей, а также те мужчины, которые находятся в Украине, имеют право беспрепятственно пересекать границу без всяких ограничений, при условии соблюдения требований по документам, а также в случае отсутствия оснований для временного ограничения в праве выезда», — пояснила ТСН.ua адвокат.

Такими основаниями для временного ограничения в праве выезда могут быть, например:

Открытое уголовное производство

Осужденные за уголовное преступление

Открытые исполнительные производства по долговым обязательствам, включая долги по алиментам

Могут ли «уклонисты» вернуться и уехать законно

Те граждане, которые выехали вне пунктов пропуска государственной границы, в случае возвращения в Украину будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа (если усиливающий ответственность законопроект 13673 не будет принят).

В то же время, по словам адвоката, наличие факта привлечения к административной ответственности и уплата штрафа в данном случае не будет препятствием для выезда мужчин в возрасте до 22 лет.

«То же касается тех, кто выехал за границу через пункты пропуска — то есть законно — но не вернулся. Это волонтеры, спортсмены, артисты и т.д. Действующим на сегодня законодательством не предусматривается наказание за такие действия, ведь они не считаются правонарушением», — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Другое дело, если речь идет о тех, кто уехал (или пытался уехать) с поддельными документами или содержащими недостоверные сведения.

«В случае выявления указанного правонарушения и возбуждения уголовного производства выезд за границу будет ограничен, по общим правилам порядка выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Выезд мужчин до 22 лет: что происходит на границе

С утра 28 августа пограничники фиксируют желающих пересечь границу. Многие уже успели оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины.

В то же время огромных очередей на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет на границе нет, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга.

Он отметил, что количество мужчин, которые уже смогли пересечь границу, назвать не может, ведь статистика по возрастной категории не ведется.

Демченко добавил, что накануне вечером распространялась информация о большом ажиотаже на границе и очереди из этой категории граждан. Мол, пограничники не пропускали, потому что не получили каких-либо указаний.

«Мы вчера давали четко разъяснение: когда эти изменения вступят в силу, соответственно, и будет обеспечиваться пропуск этой категории граждан… Если так проанализировать ситуацию по большинству пунктов пропуска, то большого ажиотажа по выезду этой категории граждан по состоянию на утро мы не видим», — рассказал спикер ГПСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Молодые МУЖЧИНЫ, которым РАЗРЕШИЛИ ПЕРЕТИН ГРАНИЦЫ, сразу ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЯ ВОЗМОЖНОСТЬЮ

Выезд за границу / Фото иллюстративное

Сколько мужчин выехали из Украины незаконно

По данным Госпогранслужбы, с начала 2022 года украинскую границу незаконно пересекли 44,9 тысяч человек. Еще почти 30 тысяч были задержаны при попытке незаконного пересечения границы (на май 2025 года). Об этом сообщила народный депутат Юлия Яцик по итогам заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Правоохранительные органы открыли более 7 тысяч уголовных производств, касающихся незаконного пересечения государственной границы. Впрочем, до реальных приговоров дошло лишь немного более чем в 400 случаях.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко во время телемарафона уточнил, что показатели 44,9 тысяч — это те, которых задержали при попытке незаконного пересечения «зеленого участка» границы. Дополнительно на пунктах пропуска задержали еще около 4 тысяч мужчин, пытавшихся выехать через пункты пропуска по поддельным документам или другим способам.

Демченко объяснил, что подсчеты тех, кому удалось уехать незаконно, могут озвучивать только смежные с Украиной страны.

В то же время, по его словам, с начала 2025 года более 13 тысяч граждан были задержаны за попытку незаконного выезда из Украины. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность — штраф.

«Мы составляем административный протокол и передаем это дело в суд. И уже суд выносит решение о привлечении человека к ответственности. Это, как правило, штраф. Есть еще организаторы и пособники этих схем. Им уже предусмотрена уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу», — пояснил Демченко.

Чаще украинцы пересекают границу незаконно следующими методами:

с поддельными документами (о снятии с военного учета, справках ВЛК о непригодности, документах о статусе многодетного отца, документах о статусе соискателя высшего образования за границей и т.п.);

без прохождения соответствующего пограничного контроля (в том числе в пунктах пропуска);

с использованием лицами своих паспортов граждан иностранных государств;

путем пересечения линии столкновения с последующим выездом за границу через временно оккупированную территорию и РФ;

выезд через систему «Шлях» (как водителя, осуществляющего перевозку медицинских и гуманитарных грузов или водителя по международным перевозкам грузов и пассажиров и т.п.);

на основании писем государственных и правоохранительных органов в ГПСУ с ходатайствами о содействии военнообязанным лицам в пересечении государственной границы.

В Украине хотят усилить ответственность за незаконное пересечение границы

Напомним, в Украине планируется усилить ответственность за незаконное пересечение границы во время войны. В случае принятия соответствующего законопроекта, нарушителей будут сажать в тюрьму и штрафовать на 170 тысяч гривен.

Адвокат подробно объяснила, какая ответственность за незаконное пересечение границы предусмотрена сегодня и что хотят изменить.