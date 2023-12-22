Выезжали под звуки взрывов: как беременная женщина с тремя детьми отважилась эвакуироваться из Торецка

ТСН увидела работу "Белых ангелов".
Спецподразделение полицейских вывезло многодетную семью из Торецка после мощного обстрела российских войск, ударивших по городу авиабомбами. Торецкую громаду, которая находится неподалеку от уничтоженного Бахмута, россияне стирают с лица земли. В громаде продолжается принудительная эвакуация, полицейские, несмотря на обстрелы оккупантов, на бронированных автомобилях вывозят семьи с детьми, которых волонтеры доставляют в более безопасные регионы.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.
В Торецке остаются 43 ребенка
Российские оккупанты стирают с лица земли город Торецк. После ударов по жилым домам полицейские убеждают людей выехать из зоны боевых действий. В Торецкой громаде, несмотря на постоянные обстрелы оккупантов, остаются три десятка семей с детьми. Задача экипажа "Белые ангелы" - уговорить родителей вывезти из этого ада своих детей.
"Было 235. Сейчас поработали мы, сейчас осталось 43 ребенка на 29 семей", - говорит полицейский Бахмутского отделения полиции экипажа "Белые ангелы" Антон Пронь.
Семья с тремя детьми уехала из города
Полицейские также помогли выехать в безопасный регион из Торецкой громады трем детям вместе с родителями. Происходило это во время обстрелов российской артиллерии. Часто правоохранители попадают под вражеский огонь.
"Женщина беременная, мы с ними долгое время общались, на эвакуацию уговаривали. И наконец они согласились, мы сегодня эвакуируем", - говорит полицейский Виталий Букарев.
Во время эвакуации на малышей надевают броню и каску, помогают загрузить вещи. Средний сын многодетной семьи, 13-летний Артем, к выстрелам вражеской артиллерии уже привык. Самый маленький, трехлетний Никита, от взрывов плачет. Татьяна на 9 месяце беременности и не имеет надлежащего медицинского обследования, потому что больницы в Торецке разбиты оккупантами.
В городе с прошлого года нет воды, электричества и газа. Женщина говорит, что она бы хотела жить в нормальных условиях, ведь ждет рождения дочери.
Старший сын женщины, 15-летний Максим, тоже ждет сестру. Уже выбрал для нее имя - Вероника.
За год работы спецэкипажи "Белых ангелов" спасли из-под завалов домов сотни людей, эвакуировали десятки семей с детьми и доставили тонны грузов гуманитарной помощи местным. Эта работа с риском для жизни будет продолжаться до победы.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 20:00 за 22 декабря 2023 года | Новости Украины
Напомним, в прифронтовых районах Донецкой области идет принудительная эвакуация, однако некоторые родители не спешат вывозить детей и прячутся.
Читайте также ведущие новости дня: