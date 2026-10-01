Выезжать из Киева или оставаться: киевляне в Сети бурно обсуждают планы на зиму

В Сети появились бурные обсуждения того, стоит ли ехать из Киева в другой город или село на зимний период / © ТСН

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После того, как российские дроновые атаки по Киеву стали круглосуточными, часть жителей украинской столицы подняла в публичной плоскости, соцсетях тему о временном выезде в более безопасное место «до лучшей ситуации».

Как выяснилось, во время оживленных обсуждений этой темы, нашлась определенная часть тех, кто высказался о намерениях уехать временно из столицы, но вместе с тем многие киевляне высказали мнение, что вообще не рассматривают вариант выезда по ряду причин, связанных, в частности, с высокими ценами на аренду жилья в западных областях страны.

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При этом некоторые из киевлян в течение последних двух-трех недель после первой недели круглосуточных воздушных тревог уже перебрались временно на свои дачи.

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«В прошлом году мы специально в качестве альтернативного жилья купили небольшой домик в 30 километрах от Киева. Он в таком состоянии, что нуждается в капитальном ремонте, нужно даже серьезно ремонтировать пол, крышу, но временно пожить здесь можно. Последние три недели мы здесь и живем, поскольку находиться в нашей киевской квартире считаю сейчас опасным. Для меня это сплошной стресс, тем более что я сейчас беременна», — делится своей историей с ТСН.ua 40-летняя жительница Соломенского района столицы Анна Макаренко.

К этому она добавила, что из-за такого решения о временном выезде пришлось пожертвовать посещением детского сада 4-летним сыном.

«Но безопасность важнее», — говорит Анна.

По ее словам, в течение последнего года она с мужем постепенно благодаря сбережениям купила генератор, сделала запас бензина, муки.

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«Круп много не закупали. Думаю, что их дефицита не будет. Сделали небольшой запас картофеля, но никто не знал, что на зиму придется перебираться на дачу, поэтому у нас нет здесь пока ни холодильника, ни погреба. На небольшой холодильник нужно каких-то 15 тысяч еще собрать. Будем как-нибудь решать этот вопрос, но зимовать будем точно здесь. Самое главное, что над этим нашим домом не пролегает трасса «Шахедов» и рядом, по сравнению с нашей киевской многоэтажкой, не падают дроны и обломки», — делится своей историей женщина.

Массированные атаки по Киеву: на что настроены киевляне

Пользователи соцсетей, которые выразили публично свои мысли о переезде или о том, что они остаются, разделились на несколько категорий.

Киевляне высказались по поводу планов на ближайшие месяцы. Скриншот со страницы в соцмекреже.

К примеру, определенная часть высказалась о том, что настроены быть в Киеве, а временно выехать в деревню к родственникам будут готовы, если в Киеве ситуация зимой будет крайне катастрофической.

Мнения киевлян по вопросу выезда или невыезда. Скриншот со страницы в соцсети.

Отдельные пользователи, жители Киева, в соцсети сообщают, что выбирают для новой жизни Черновицкую или Закарпатскую области — настроены там купить жилье и строить свою судьбу именно там.

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Еще определенная часть киевлян, которым так позволяют делать жизненные обстоятельства, предполагают, что будут зимой жить на два города — в Киеве и, например, в Луцке на Волыни.

В то же время среди тех, кто в соцсети комментирует эту тему, встречаются сообщения о том, что человек «чувствует вину за украденное детство у ребенка».

«Ощущение вины за украденное нормальное детство у сына меня охватило в августе, когда мы впервые уехали за границу с начала полномасштабки. Ищу варианты куда и как уехать, надеюсь, что найду денег на первое время», — написала одна из пользовательниц.

На что ей другая ответила, рассказывая о своей ситуации: «А куда ехать? Здесь вся жизнь. Рано или поздно это когда-нибудь закончится. Максимально, что я делаю для себя и ребенка — сохранять спокойствие, потому что не в силах изменить то, что есть».

Еще часть пользователей сравнили цены на аренду квартиры в облцентрах западных областей с первоочередными затратами на выезд за границу. По подсчетам пользователей, цена аренды таких квартир иногда превышает 40 тысяч гривен, что дороже, чем расходы на выезд за границу. Тем более что ряд стран, например, Германия и Финляндия, оказывают украинцам финансовую помощь и бесплатное жилье.

В то же время есть и такие киевляне, которые, несмотря на сложную ситуацию, оставили сообщения с долей юмора. Например, одна из пользовательниц поставила на обсуждение вопрос о том, не планирует ли в ближайшее время Киев посетить какая-нибудь иностранная делегация.

«Поскольку нужно безопасно зайти в торговый центр и купить на зиму куртку», — объяснила женщина.

Напомним, ранее сообщалось о том, готовит ли Путин повторное наступление на Киев или что стоит за круглосуточными обстрелами. Россия терроризирует Киев воздушными ударами, но свидетельствует ли это о реальной подготовке новой наземной операции на фоне дефицита вражеских сил.

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