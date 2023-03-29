"Выезжать не буду, потому что пришел сюда умереть": священник УПЦ МП прокомментировал выселение из Лавры (видео)

До 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству в связи с расторжением договоров аренды. Однако большинство промосковских священников не намерены добровольно покидать территорию Лавры.

Так, священник, представившийся архимандритом Поликарпом, в комментарии журналисту ТСН.ua сказал, что "выезжать не будет, потому что пришел сюда умереть".

"Я вывез ценные для меня вещи, которые для меня исторические. Сам уезжать не собираюсь, пока под руки не выведут… Выезжать я отсюда не буду, потому что пришел сюда умереть", — ответил он.

Также на вопрос журналиста о том, была ли сегодня последняя молитва в Киево-Печерской лавре, он ответил отрицательно.

"Вроде я еще жив, поэтом вряд ли сегодня была последняя молитва. Мы сегодня с 6 утра пели постовые времена с кафизмами и поклонами, акафисты к Божьей матери, вечерню, на которой пелись 24 стихира с каноном преподобного Андрея, литургия была и слезоточивого газа не было", — резюмировал архимандрит Поликарп.

Напомним, один из священников УПЦ МП заявил, что они не собираются выезжать из Киево-Печерской лавры, несмотря на расторжение договора об аренде помещений.

ТСН.ua 29 марта следит за событиями в Киево-Печерской лавре, обновленную информацию читайте по ссылке.

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