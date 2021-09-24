"Выглядит молодой": в Днепре отстранили от работы водителя маршрутки, который отказался вести женщину с инвалидностью

"Выглядит молодой": в Днепре отстранили от работы водителя маршрутки, который отказался вести женщину с инвалидностью

Водитель извинился за свой поступок.

Выгнать льготника из салона предлагал пассажирам водитель в Днепре. Он уверял, что не имеет права везти человека с инвалидностью на стоячих местах, а сидячих мест, мол — нет. Чтобы маршрутка поехала, предлагал другим пассажирам решить проблему. Все это сняла пассажирка, из-за которую и поднялась буча. Впрочем коллеги водителя уверяют, на видео не все.

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Об этом 24 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это — единственный маршрут из этого района до центра города. Поэтому пассажирка не выходила. Не ехал и водитель. После десяти минут простоя, он начал апеллировать к другим пассажирам, чтобы те выгнали женщину.



"Многие возмущались, они также опаздывали на работу. Кто-то из задних рядов заплатил за меня. Но я не считаю, что это решение вопроса", — говорит жительница Днепра Виталина Данилова.

Виталина Данилова и есть та пассажирка. У нее третья группа инвалидности по зрению, которая дает право на льготный проезд. Говорит, обычно водители маршруток недовольны. Но с таким уровнем агрессии встретилась впервые.

"Я снимала видео частями и сразу отправляла подруге, потому что волновалась, что телефон могут отобрать или разбить. В какой-то момент было страшно, потому что он вставал и пытался меня вытолкнуть", — говорит Виталина Данилова.

Видеозапись быстро распространился сетью. В автотранспортном предприятии отреагировали на такое поведение 56-летнего водителя.

"Мы его отстранили от работы. По состоянию на сейчас еще выясняем ситуацию. Мы должны перевозить льготников без ограничений", — говорит начальник безопасности движения предприятия-перевозчика Геннадий Кошевой.

Сам водитель с журналистами не хочет общаться, его руководитель цитирует пояснительную записку.

"Не разглядел удостоверения. Подумал, что она выглядит молодой, а потому не является льготником. Он извинился за свое поведение, мы тоже просим прощения", — говорит начальник безопасности движения предприятия-перевозчика Геннадий Кошевой.

Новости Украины: в Днепре водитель маршрутки предлагал пассажирам выгнать льготника из салона

Другие водители этого АТП на стороне коллеги. Они говорят, что пассажирка якобы спровоцировала водителя и то, что он действительно не мог перевозить человека из инвалидность на стоя.

Юристы подтверждают — перевозить пассажиров стоя нельзя. Но не только льготников, а любых. Вместе с тем на видео видно, по меньшей мере пять человек стояли в салоне.

"Когда водитель через собственные убеждения не впускает в салон человека с инвалидностью, пенсионера — вопрос стоит о" левых деньг", — говорит адвокат Станислав Лифлянчик.

Подавать в суд на перевозчика Виталина Данилова не планирует. Выложила это видео только чтобы привлечь внимание. Юристы советуют в таких случаях обращаться к Госпродспоживслужбы с жалобой на нарушение прав потребителей. И, если там подтвердят, что водитель был не прав — можно обращаться в суд с требованием материально компенсировать моральный ущерб. Именно такие иски могли бы изменить ситуацию.

Напомним, в Киеве водитель маршрутки выгнал из салона пенсионера с внуками со словами "не надо столько рожать". Впоследствии стало известно, что водителя уволили с работы.

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