Выгнал водителя и пытался завести троллейбус: в Житомире мужчина устроил дебош из-за просьбы надеть маску

Подозреваемый рассказал, что разозлился из-за того, что его попросили надеть маску.

В Житомире мужчина устроил дебош в салоне троллейбуса после того, как его попросили надеть маску. Он вытолкал водитель из кабины и пытался завести общественный транспорт, нажимая на кнопки на пульте управления.

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Об этом идет речь в приговоре Богунского районного суда города Житомира, сообщает ТСН.ua.

Следствие установило, что в апреле 2020 года мужчина в Житомире на ул. Победы вошел в салон троллейбуса без защитной маски. Когда его попросили ее надеть, мужчина напал на водителя троллейбуса и кондукторшу. Он обругал женщин, вырвал перило в салоне транспорта, а затем ударил водителя и вытолкал ее из кабины. После этого мужчина сам сел за руль общественного транспорта и стал нажимать на панель управления. Когда водитель пыталась это прекратить, мужчина толкнул женщину и наступил на нее. После этого он выбил стекло на передней двери троллейбуса.

КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Житомирского городского совета оценило материальный ущерб в 829 грн. Также коммунальщики отметили, что из-за того, что троллейбус не вышел на рейс, они потеряли 2676 грн. У пострадавшей водительницы диагностировали легкие телесные повреждения.

На суде подозреваемый вину признал. Он рассказал, что разозлился из-за того, что его попросили надеть маску.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 296 УК и оштрафовал его на 8500 грн. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним:

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