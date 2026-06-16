Выгодно ли "покупать" пенсию в Украине: сколько стоит стаж и как можно вместо этого инвестировать

В Украине можно доработать стаж для получения пенсии

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В Украине гражданам, у которых не хватает стажа, предлагают вариант внесения добровольных взносов в Пенсионный фонд (ПФУ) заранее — за 5, 10 или даже более лет до выхода на пенсию.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба, заслуженный экономист Украины Олег Пендзин провел точные математические расчеты и доказал: вкладывать деньги заранее в Пенсионный фонд Украины — с финансовой точки зрения совершенно невыгодно. Гораздо разумнее накопить эти средства на собственном счете.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Замороженный стаж против инфляции: куда на самом деле уходят ваши деньги

Главный аргумент Олега Пендзина против преждевременного финансирования солидарной пенсионной системы заключается в банальной потере капитала из-за неизбежных инфляционных процессов. Если человек решает вносить добровольный минимальный взнос (который в настоящее время рассчитывается от минимальной зарплаты и составляет 22% от нее — 1902 гривны в месяц), то всего за 10 лет она в сумме отдаст государству не менее 228 280 гривен. И эта сумма в реальности будет значительно больше, ведь минимальная заработная плата и, соответственно, размер ЕСВ в Украине ежегодно постепенно растут.

Однако, отдавая эти деньги сейчас, будущий пенсионер не создает себе ни одного реального накопительного счета или финансовой «подушки».

«Нужно четко понимать, как работает наша система солидарного пенсионного обеспечения. Ваши 1902 гривны, которые вы ежемесячно вносите в ПФУ авансом, не лежат где-то в сейфе в ожидании вашего 60-летия. Они сразу, в тот же день, идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Государство же просто фиксирует в бумажных и электронных реестрах сам факт наличия у вас дополнительного месяца стажа и минимальный уровень заработка для будущего расчета. Сами же реальные деньги для вас безвозвратно теряются из-за инфляции», — говорит Олег Пензин.

Что можно сделать вместо этого

Вместо этого экономист предлагает кардинально иную, прагматичную модель поведения. Если вместо добровольного взноса в ПФУ ежемесячно откладывать те же 1902 гривны на персональный банковский депозит — даже под довольно скромные и консервативные 10% годовых с капитализацией — финансовый результат в конце срока кардинально удивит.

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За 10 лет регулярного откладывания «чистых» денег человек внесет на свой счет те же 228 тысяч гривен. Однако благодаря магии сложных процентов (когда проценты ежемесячно начисляются на уже полученные ранее проценты), банковский счет дополнительно сгенерирует еще примерно 170 тысяч гривен чистого дохода.

В результате к моменту достижения пенсионного возраста гражданин будет иметь на руках более 400 тысяч гривен. И это, в отличие от обещаний Пенсионного фонда, будет его личный, неприкосновенный, ликвидный капитал, который в любой момент можно снять, потратить на лечение, приобретение недвижимости или передать в наследство детям.

Стратегия перед выходом на пенсию: как действовать разумно

Учитывая математические расчеты, эксперты Экономического дискуссионного клуба советуют украинцам действовать по гораздо более выгодному алгоритму:

Не платить заранее: категорически воздерживаться от долгосрочных добровольных взносов в систему солидарного пенсионного обеспечения за 10–15 лет до выхода на пенсию; Накапливать самостоятельно: аккумулировать свободные средства (1902 грн ежемесячно) на депозитах, в гособлигациях (ОВГЗ) или других ликвидных доходных активах; Купить стаж при необходимости в конце: когда наступит время выхода на пенсию в 60 лет, нужно прийти в Пенсионный фонд, провести официальный точный расчет имеющегося стажа, и если нескольких месяцев или лет действительно не хватит для получения выплат — просто единовременно докупить этот недостающий стаж непосредственно перед выходом на заслуженный отдых, использовав для этого часть накопленных в банке денег.

При такой стратегии будущий пенсионер не только гарантированно получит законные выплаты от государства, но и сохранит в своем кармане значительную сумму накопленных процентов, которые в противном случае просто растаяли бы в бюджете системы солидарного пенсионного обеспечения.

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Подробнее читайте в материале: Пенсия «в кредит»: когда стоит покупать стаж

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