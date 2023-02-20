Выгодные беглецы: в Трускавце переселенцы вдвое увеличили население, что дало толчок в развитии города

Пример Трускавца показал, как великая война и великая миграция переплела и объединила всех украинцев и лишила врага возможности делить украинцев на своих и чужих, на восток и запад, на украиноязычных и русскоязычных, и по берегу Днепра.

За год войны украинцы переселили внутри своей территории почти целую страну размером, например, из Словакию. Расселить людей, дать работу, найти места для детей в школах и садах – это огромный вызов для местных общин. В Министерстве реинтеграции говорят, что большие города уже переполнены, поэтому опорными становятся небольшие городки и территориальные общины. В знаменитом курорте Трускавец, скажем, население за год войны удвоилось. Новые жители дали известному городку новое дыхание, говорится в ТСН.

Трускавец за год войны превратился в город беженцев. Сегодня каждый второй житель города – не местный. На 20 тысяч местного населения приходится 15 тысяч тех, кого привела сюда война. "Мы сами удивляемся, где у нас город вместил столько людей", — говорит руководитель гуманитарного штаба Наталья Пономаренко.

Пристанищем для сотни людей стал молокозавод, который 8 лет стоял без работы. Его владелица Елена Меркулова превратила офисные комнаты в жилые. Поскольку Трускавец – город санаториев, здесь гораздо проще расселять людей, чем где-либо. 6 государственных курортов приняли около 1000 человек. Детский – «Джерельце» – вместил до 300 детей и женщин. “Финансирование из госбюджета идет на питание и оказание медицинской помощи. Оказываем медицинскую помощь всю, в которой они нуждаются”, — говорят в заведении.

Трускавец в восторге от людей, которых привела к ним судьба. Ирина из Волновахи решила осесть здесь, потому что возвращаться некуда. “Мы потеряли 2 квартиры, которые там остались. В одной оккупанты живут, я за это стараюсь не думать, это не самое важное в жизни”, — утверждает Ирина.

Ее двое детей уже ходят в местную школу, а она получила работу в благотворительной организации, где волонтерила. Для детей в Трускавце — 36 кружков и все бесплатные. “Старший ребенок у меня ходит на цирковую, на танцы, на рисование, на английский, к логопеду. 5 кружков меня ребенок посещает в 6 лет. А в Запорожье такого не было”, – говорит переселенка из Запорожья Ирина.

У местного тренера Николая Харитоновича стало втрое больше учащихся. Впервые за 30 лет у него появились помощницы из Никополя и Мариуполя, взятые на работу.

Работа и жилье в курортном городе – болезненная тема. Зарплаты 7-8 тысяч точно не хватит, чтобы снять жилье для семьи. В Трускавце 40% недвижимости до сих пор сдают по курортным расценкам – посуточно, а это по меньшей мере 400 гривен в сутки.

Кто работу себе не находит, создает ее себе сам. Николай и Наталья месяц назад последний раз были дома в Покровске, окончательно вывезли оборудование из кабинета пола Наталии. В Трускавце она арендует помещение для работы за 4,5 тысячи. В новом кабинете Натальи запланирован и уголок для массажного стола Николая. Бывший предприниматель выиграл грант от датского совета по делам беженцев и получил новую профессию – массажиста. “Я написал заявку на обучение, получил 300 евро и Сергей меня научил приезжать сюда и учил меня на моделях. Я делал ребятам массаж, Наташа делала маникюр, педикюр. Именно в больнице, где ребята лежат”, – рассказывает Николай.

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Неожиданно Трускавец увидел переселенцев с другой стороны. Внутренняя миграция принесла с собой подтверждение главному экономическому тезису — ресурс любого государства — прежде всего — люди. Подтверждения очевидны, как на примере села Уличное, недалеко от Трускавца, где появились теплицы. "Сам по специальности инженер, никогда не думал, что буду фермером. Это деньги налогоплательщиков Канады”, – говорит Игорь.

Игорь Гриньков – местный, а тепличный бизнес начал благодаря семье из Запорожья, которую принял к себе пожить. “Когда мы приняли ВПЛ, меня познакомили с представителем одной грантовой компании, выделяющей гранты. В разговорах за ужином мы говорили о том, что нужно что-то сделать. Один говорит, я выращивал огурец, а тот говорит, а я выращивал зелень и у тебя все получится!”, — рассказывает мужчина.

“Мы проживали в Запорожской области вблизи города Орехов, у нас был небольшой семейный бизнес, мы занимались выращиванием пряно-ароматических культур, их переработкой, сушкой, хранением, измельчением и изготовлением непосредственно травяных чаев. Это уже у нас был как бизнес”, – рассказывает переселенка из Запорожья Анна Опанасюк.

Земля Игоря, фермерские знания семьи Опанасюков и гранту 30 тысяч долларов дали неплохой урожай огурцов.

Так город, который сначала думал, как всех расселить, накормить и одеть, получил буквально новую жизнь. “Вы видели, как нас строительство развивается, как наши дома растут. В прошлом году, в период с сентября по декабрь, месяц только из ВПЛ купили 250 квартир”, — добавляет руководитель гуманитарного штаба.

“Я вот считал даже 2000, которые помогает государство. Оно все пошло в экономику, люди пошли в магазин, купили себе хлеба, еду, какую-то одежду. Более 200 000 гривен, это та помощь, которую получили люди зарегистрированные в Трускавце. А это все пошло в экономику города”, – говорит городской голова Трускавца Андрей Кульчинский.

Переселенцы открывают кафе, магазины, швейные кабинеты. Без дела не сидят и пенсионеры - 3 раза в неделю собираются вместе и учат польский, английский и украинский, а еще плетут маскировочные сетки.

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