Выгорело пол улицы, в одном из домов нашли пять тел: что известно об атаке дронов на Харьков

В воздушной тревоге в областном центре произошла серия взрывов.

Поздно вечером 9 февраля российские беспилотники Shahed ударили по Харькову. Возникли масштабные пожары из-за прилета в АЗС. Возник масштабный пожар. Загорелись частные жилые дома. Погибли семь человек, среди которых — три ребенка.

Все, что известно, об атаке БпЛА на Харьков – в материале ТСН.ua.

Атака дронов на Харьков.

Накануне – с 21:24 до 23:17 – на Харьковщине звучала тревога, связанная с вражескими беспилотниками. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе БПЛА для областного центра. Местные власти сообщили, что Харьков оказался под ударами РФ. В городе произошла серия взрывов.

Попадание зафиксировали в Немышлянском районе. По словам мэра Игоря Терехова, захватчики ударили беспилотниками Shahed по АЗС, в результате чего загорелись жилые дома.

Последствия попадания в Харькове

Россияне ударили дронами по Немышлянскому району. Была поражена гражданская инфраструктура. Возникло несколько масштабных пожаров в жилом квартале. Предварительно сообщалось, что в Харькове в результате вражеских обстрелов горят 14 домов. Пока известно, что огонь распространился на 25 домов, более десяти домовладений сгорело дотла.

Городской голова Игорь Терехов говорит, что в общей сложности во время пожара выгорело почти половина улицы.

"Город готов предоставить жилье всем, кто в результате террористической атаки России остановился без крова. Также пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте удара работают все соответствующие коммунальные службы — разбирают завалы на пепелище", — говорится в сообщении.

К утру 10 февраля пожара удалось локализовать. Впрочем, ликвидация последствий прилетов продолжается. В настоящее время спасательные работы продолжаются.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, на месте прилетов работают следователи и криминалисты, документирующие военное преступление России и отбирающие образцы ДНК для идентификации тел.

Россия ударила дронами по Харькову: семь погибших

Жертвы атаки БпЛА на Харьков

По состоянию на 07:00 субботы, 10 февраля, известно о семи погибших в результате "прилета" по Харькову. Среди убитых трое малолетних детей: 7, 4 лет и младенец, которому около 6 месяцев.

По словам главы МВД, в одном из частных домов обнаружены тела пяти человек, из которых трое детей. На другом объекте были обнаружены еще двое погибших. Также известно о трех раненых.

Фото последствий "прилетов" в Харькове

Известно о семи погибших в результате "прилета" по Харькову.

Поздним вечером 9 февраля россияне ударили по Харькову БпЛА — попали в АЗС. / Фото: Суспільне

Поздним вечером 9 февраля россияне ударили по Харькову беспилотниками. / Фото: Суспільне

В результате атаки дронов по Харькову погибли семь человек. / Фото: Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Во время пожара в Харькове загорелось более 20 жилых домов.

Как сообщалось, ночью произошла атака "Shahed" на Украину. Основными направлениями удара беспилотников были Одесская и Харьковская. Россияне выпустили 26 БПЛА типа "Shahed-136/131".

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