Выгуливал собаку, а получил пулю: как чувствует себя пострадавший подросток и почему мать просит не наказывать охотника

Выгуливал собаку, а получил пулю: как чувствует себя пострадавший подросток и почему мать просит не наказывать охотника

Медики говорят: Саша родился в рубашке, дробь могла попасть в сердце.

В Винницкой области охотник ранил 14-летнего подростка. Инцидент произошел в селе Малая Стратиевка. Парень гулял с домашней собакой возле пруда, где охотники охотились на дичь. Один из них и попал в парня – утверждает, что случайно. С огнестрельным ранением подросток сейчас находится в больнице.

Об этом 2 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В тот день на охоту приехал 26-летний винничанин и явно не заметил, что в сотне метров от него гуляет подросток с собакой. Когда выстрелил по утке, но услышал крик, охотник понял, что попал не в дичь. У камышей лежал его сосед – 14 летний Саша. Мужчина оказал помощь и доставил мальчика в больницу.

Уже там медики выяснили, что в парня попало три свинцовые дроби. Две достали сразу, третья застряла в груди. Операцию делали уже в областной больнице. Медики говорят: Саша родился в рубашке, дробь могла попасть в сердце.

Сам охотник сейчас уехал в Винницу, где якобы у него есть квартира. В полиции мужчина рассказал: якобы в ребенка попал случайно.

Копы говорят: мужчина имел разрешение на охоту и стрелял в разрешенном месте – на достаточном расстоянии от домов. Так что его не задерживали. Не обвиняют охотника и родственники раненого, потому что полностью оплатил лечение.

"Это несчастный случай. Когда доставали дробь, то дерево в дроби было, значит оно срикошетило", — рассказывает бабушка раненого парня Наталья Дзименко.

Мать мальчика даже написала заявление в полицию, чтобы соседа не наказывали.

"Кроме нас никто не виноват, потому что должны сами присматривать за детьми. Я к Артему претензий не имею. Насколько я знаю, куда он стрелял, это было вверх. Дробь отбилась и в другую сторону полетела", — говорит мать Татьяна Олейник.

Новости Винницкой области: охотник подстрелил 14-летнего подростка

Рикошет или прямой выстрел — в полиции не говорят, ждут результатов экспертиз, пока открыли дело по статье неосторожное обращение с оружием. Между тем, независимые эксперты говорят: в местах, где стреляют охотники, должны стоять предупредительные таблички — их в Малой Стратиевке не было. Но прежде всего и охотники, и жители должны быть осторожны.

"Человек, который гулял с собакой, сто процентов знал, что там идет охота и, видимо, пошел посмотреть. А нормальный охотник, который видит, что люди ходят — никогда не будет стрелять", — уверен эксперт по охоте Игорь Троян.

Бабушка же раненого Саши говорит — с детства тот хотел стать именно охотником, потому что у него были родственники охотники. Правда, после ранения о ружье уже речи не заводит.

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