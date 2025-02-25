Выход на пенсию в 2025 году: сколько стажа нужно и как его докупить

С 1 января 2025 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно накопить не менее 32 лет страхового стажа. Более того, требования будут увеличиваться каждый год.

В Украине изменили правила для тех, кто вышел на заслуженную пенсию. Примечательно, что некоторые категории украинцев не смогут получать выплаты. Как узнать размер будущей пенсии, можно ли купить стаж в 2025 году и сколько такое удовольствие может стоить – в эксклюзиве TSN.ua.

Стаж за деньги

С 1 января 2025 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно накопить не менее 32 лет страхового стажа. Более того, требования будут увеличиваться каждый год. Так, для пенсии в 60 лет, нужно будет иметь:

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

Если лет не хватает, можно заключить договор с Пенсионным фондом, чтобы приобрести дополнительный страховой стаж. Причем ПФУ сообщил, что взносы можно вносить не только за себя, но и за другого человека. Опция доступна как для застрахованных, так и для незастрахованных лиц. Главное условие – человек должен быть старше 16 лет. Также она должна относиться к одной из трех категорий:

трудоустроены за границей, которые планируют получать пенсию в Украине;

люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа;

граждане, имеющие низкий уровень официального дохода и желающие увеличить размер будущей пенсии.

Как приобрести стаж

Чтобы докупить стаж, нужно заключить с Пенсионным фондом договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования. Сделать это можно онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ.

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Чтобы заключить договор, нужно следовать следующей инструкции:

Войти в личный кабинет, используя электронную подпись, "Дія.підпис" или систему GOV.ID. Выбрать раздел "Коммуникация по ПФУ", а затем "Договор на добровольное участие". Внести персональные данные (ФИО, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения). Нажать "Желаю платить взносы за себя" и указать необходимую информацию. Дать согласие на обработку данных и подтвердить внесенные данные. Подписать договор, нажав кнопку "Подписать и оплатить". Уплатить взносы, выбрав удобный способ.

"Проверить информацию о зачислении платежа и количестве дней приобретенного стажа можно в личном кабинете", – объяснили в ПФУ.

Сколько стоит стаж

Периодичность и размер оплаты гражданин определяет сам. Для того чтобы безработному был зачислен месяц стажа, он должен уплатить минимум 1760 гривен (минимальный страховой взнос). То есть если вам не хватает года трудового стажа и вы хотите его докупить, вам придется оплатить 21 120 грн.

Сумма взносов засчитывается за месяц, когда деньги получил ПФУ. Вносить взносы можно не только за себя, но и за другого человека.

Некоторые граждане Украины могут выйти на пенсию раньше благодаря удвоенному страховому стажу. Это правило распространяется на тех, кто работает во вредных, опасных или экстремальных условиях.

Пенсионный калькулятор

Хотя условия для выхода на пенсию украинцам постоянно меняются, сосчитать размер своей будущей пенсии можно уже сейчас. На сайте ПФУ можно воспользоваться пенсионным калькулятором и получить рассчет.

Такой калькулятор помогает планировать свое будущее и исправить ситуацию в случае, если размер вашей будущей пенсии слишком низок.

Индексация пенсий-2025

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало индексации пенсий в 2025 году. Он подчеркнул, что государство стремится оказать финансовую поддержку всем нуждающимся украинцам.

Также обсуждались программы финансовой поддержки украинцев и бизнеса, в частности программ "єПідтримка", "єОселя", "Зроблено в Україні", "Національний кешбек", бесплатное питание в школах, доплаты учителям и тому подобное.

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Зеленский пояснил, что власти работают над тем, чтобы увеличивать все эффективные форматы поддержки. Президент подчеркнул, что уже предоставил соответствующие поручения правительству.

Индексация произойдет с учетом инфляции и роста зарплат. Предварительно пресс-служба ПФУ анонсировала, что размер повышения составит 10%.

Заметим, что в бюджете ПФУ на доплаты, определенные постановлениями правительства об индексации пенсионных выплат и дополнительных мерах повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд. гривен. И все пенсии будут выплачены, заявил президент еще 19 ноября, выступая в Верховной Раде. Он заверил, что средства для их выплат в Украине есть.

Пенсионная реформа-2025

По требованию международных партнеров, в частности, МВФ, в Украине разрабатывают новую пенсионную реформу. Она будет предусматривать обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию. Об этом сообщила во время пресс-конференции 27 января министр социальной политики Оксана Жолнович.

Речь идет о том, что такие отчисления от зарплаты в будущем позволят человеку получить на пенсии 20% своей средней зарплаты при жизни. Остальные 20% будут уходить из солидарной системы. В сумме это даст коэффициент замещения на уровне 40%.

По словам Жолнович, человек может добровольно отчислять на накопительную пенсию и больший процент от заработной платы. Также чиновник сообщила, что решение о пенсионной реформе и внедрении накопительной пенсии может быть принято в 2025 году, а сама система сможет заработать с 2026 года.

В Минсоцполитики уточнили, что введение накопительных пенсий не будет предусматривать повышение налогов. Ведь взносы работодателя и гражданина не увеличатся и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ.

"Минималку" хотят повысить

Примечательно, что согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" минимальная заработная плата в течение 2025 года будет оставаться неизменной — на уровне 8 000 грн. Однако в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается пересмотреть минимальные пенсии, зарплаты и прожиточный минимум.

Если этот законопроект будет принят, в 2025 году украинцев будет ожидать поэтапное повышение минимальной зарплаты и других выплат. Согласно документу, минимальную зарплату могут повысить трижды:

с 1 апреля выплаты возрастут до 9 100 грн (55 грн в час);

с 1 июля – до 10 100 грн (61 грн в час);

с 1 октября – до 11 184 грн (68 грн в час).

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ХОЧЕШЬ ПЕНСИЮ? ПЛАТИ! Как и за сколько купить стаж в 2025 году?

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