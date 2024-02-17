Выход ВСУ из Авдеевки, мобилизация, возвращение беженцев и судьба Путина: главные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Он прокомментировал выход украинских военных из Авдеевки, сделал заявление о мобилизации, а также высказался о судьбе диктатора России Владимира Путина.

ТСН.ua собрал главные тезисы с выступления президента Владимира Зеленского.

Выход ВСУ из Авдеевки

Владимир Зеленский назвал решение об выходе украинских Вооруженных Сил из Авдеевки Донецкой области правильным.

Президент подчеркнул, что командование прибегло к такому шагу, чтобы украинские защитники не попали в окружение врага.

"Это не значит, что люди отошли на километры и Россия что-то захватила. Россия за два года войны пыталась на востоке "что-то сделать". Что такое что-то? Они просто разрушили несколько маленьких сел и городков. С октября они атаковали эту несчастную Авдеевку. Тысячи их военных погибли", — сказал Зеленский.

Потери Украины и РФ в Авдеевке

Президент Зеленский хоть и подчеркнул, что не может рассказать о потерях сил обороны Украины. Впрочем, по его словам, в Авдеевке было "один к семи".

"Я могу вам сказать, что было 1 к 7. На одного украинца приходится семь россиян", – рассказал глава государства.

По данным Генштаба ВСУ, потери врага на 17 февраля составляют 401 350 солдат. За прошедшие сутки ликвидировали еще 1050 оккупантов.

Зеленский готов взять Трампа на фронт

Президент Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Украину. Глава государства даже готов взять его на фронт.

"Если господин Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт. Если у нас будет разговор, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, что значит настоящая война", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также поблагодарил за двухпартийную поддержку США.

"Диктаторы не уходят на каникулы"

Владимир Зеленский в очередной раз призвал мир остановить диктатора России Путина. Он отметил, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем большие перемены будут провоцировать Россия в мире.

"Пожалуйста, не спрашивайте Украину, когда закончится война. Спрашивайте себя, почему Путин до сих пор в состоянии ее продолжать. Возможно, люди должны будут жить в мире, где локальные войны не будут оставаться локальными. Любое начало войны будет нести риски превращения в глобальную катастрофу", – сказал президент.

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Глава государства также намекнул на работу Палаты представителей США, объявившей перерыв до 28 февраля.

"Диктаторы не идут на каникулы. Ненависть не знает никаких пауз, артиллерия не умолкает из-за процедурных вопросов… Если мы не одолеем Путина сейчас, в конечном счете неважно, кто будет президентом России. Потому что каждый новый российский диктатор будет помнить, каким образом держаться у власти путем оккупации земель других народов", — добавил он.

У Путина впереди "лишь две опции"

Владимир Зеленский отметил, что ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, четко демонстрирует, где должна закончиться "карьера" диктатора.

"У него только две опции впереди — оказаться на скамье подсудимых в Гааге, или быть убитым одним из своих приспешников, которые сейчас убивают для него", — отметил президент.

Мобилизация в Украине

Зеленский подчеркнул важность вопроса справедливой мобилизации и ротаций. Президент подчеркнул, что это комплексный вопрос.

"Люди, которые устали на фронте физически, украинцы, любой человек, это не зависит от нации, ты устал, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь, восстанавливаешься, а вместо тебя кто-то другой приходит, профессиональный человек, прошедший соответствующий срок тренировки. От этой системы зависит и система мобилизации — сколько людей у тебя на фронте, сколько у тебя резервов", — сказал он.

Он также отметил, что для обороны нужно определенное количество. Для контрнаступления нужно иметь другое количество бригад.

Украина удивит Россию оружием уже в этом году

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в этом году удивит Россию дронами и системами радиоэлектронной борьбы собственного производства.

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"Мы начали развивать производство дронов. Мы, я уверен, в позитиве для нас и в негативе для России, удивим их в этом году дронными системами, системами РЭБ. Это наши технологии, наши отечественные", — заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что это – параллельный путь, который Украина делает, пока ждет военной помощи от партнеров.

Как беженцев можно вернуть в Украину

Миллионы беженцы вернутся в Украину, если у нас будет достаточно систем противовоздушной обороны. Ведь западные системы ПВО могут сбивать все российские ракеты, отметил Владимир Зеленский.

Президент также поблагодарил за отношение в Европе к беженцам из Украины.

Украина разрушила многие мифы в отношении России

После начала полномасштабного вторжения России – Украина разрушила мифы, которые были у мира – о "силе" России и "слабости" Украины и Запада.

Президент также подчеркнул, что удалось разрушить миф, что российское вооружение, как предполагали, имеет преимущество над западным.

"Вот чего впервые в российской истории Путин поклонился Ирану и Северной Корее", – подчеркнул глава государства.

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