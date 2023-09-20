Выиграла или проиграла РФ от ситуации в Карабахе: мнение грузинского политолога

Эксперт подчеркнул, что РФ имела огромное влияние на Армению. И главным крючком, на котором Кремль держал Ереван, был именно Карабах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате успешной операции в Карабахе его страна восстановила свою территориальную целостность. Теперь очевидно, что непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" прекратит свое существование.

В интервью ТСН.ua грузинский политический аналитик и автор YouTube-канала "Новости с Кавказа" Гела Васадзе рассказал, выиграла или проиграла РФ от ситуации в Карабахе.

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"В чем Россия выиграла? Фактически ее военные лишены всякой субъектности сегодня... Сейчас в этом момент есть все шансы у Армении уйти от России", – говорит эксперт.

Васадже подчеркнул, что РФ имела огромное влияние на Армению – "экономическое, политическое, какое угодно". И главным крючком, на котором держали Армению, был именно Карабах.

"И сейчас у Армении есть все шансы выстраивать свою систему безопасности. Лучше всего, конечно, во взаимодействии трех стран южного Кавказа. ВСУ показили, что жить за гранью "дружеских" штыков больше невозможно, это вредно. Войну Азербайджан выиграл и он мог ее выиграть уже давно. Важно выиграть мир", – говорит аналитик.

Конец российского диктата в южном Кавказе

Он считает, что российское влияние останется еще долго в южном Кавказе и еще долго его придется выдавливать.

"Но вот с российским диктатом на южном Кавказе покончено и покончено уже навсегда", – подытожил Гела Васадзе.

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Напомним, 20 сентября "власти" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" заявили, что прекращают огонь и складывают оружие.

В сврю очередь Азербайджан заявил, что заканчивает "антитеррористические меры" — это подтвердили в Минобороны страны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не принимал участия в подготовке договоренностей между Баку и "властями" непризнанной республики.