Выиграла медаль, получила квартиру и отдала ее тренеру: чем обернулся поступок украинской борчихи

Девушка взяла "бронзу" в Токио.

Бронзовому призеру Олимпийских игр Ирине Коляденко руководство Киевской области презентовало ключи от квартиры, но спортсменка решила квартиру передарить своему тренеру.

Чем обернулся такой шаг — рассказали в сюжете ТСН.Ранок 26 августа.

Борец Ирина демонстрирует на тренеру свой коронный захват. Благодаря этому приему она победила и завоевала лицензию на Олимпийские игры. На Олимпиаде в Токио Ирина получила бронзу. Новую награду олимпийская призерка со своим тренером рассматривают в новостройке — однокомнатную квартиру в Ирпене Ирине за спортивные достижения подарило руководство Киевской области.

Получила ключи и документы, но ночь не спала. Утром всех ошарашила сообщением: подаренную квартиру передаривайте своему наставнику: "По всем моим победами стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю в течение восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени. Так было не легко. Ну, чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду ".

Владимир Яременко смущенно слушает свою воспитанницы. Девушка из Житомирской области приехала в Ирпень учиться. Так, в городе и осталась. Уже много лет на съемной квартире.

Новости Украины: бронзовая призерка олимпийских игр решила отдать подаренную квартиру тренеру

У тренера ситуация несколько иная: живет с женой и ее матерью, а также с маленькой дочкой, которая зачастую не видит папу. Он — то на сборах, то на соревнованиях. Поэтому, Ирина и решила: тренеру свое жилье нужнее. "У меня еще будет время для свои квартиры, но у меня семьи нет. Живу одна. Имею возможность еще немножко подождать — до следующей Олимпиады", — говорит она.

Уже через три года Олимпиада в Париже — к ней Ирина с тренером уже начинают готуватися.Будують амбициозные планы: «Привезти золотую медаль Олимпийских игр".

С планами на будущее тренер и воспитанница оставляют квартиру, но на пороге спортсменов ждет неожиданность — в дом неожиданно прибыл мэр Ирпеня. По словам Александра Маркушина, после утреннего сообщению олимпийской призера ему все телефоны оборвали. "Это прецедент на всю страну. Наш город в стороне стоять не будет. Нас поддержали наши предприниматели. Мы вручаем еще одну квартиру. Это уж точно вам", — говорит городской голова.

Все происходит прямо на глазах съемочной группы ТСН. Спортсменка и тренер потрясены. Подаренные дома в новостройках. Квартиры с голыми стенами, но уже с газовым котлом. Чтобы были деньги на ремонт, мэр обещает, что завтра же на сессии проголосуют — дополнительно наградят и спортсменку, и тренера еще и деньгами. Кроме тех, что олимпийская призерка уже получила от государства. Именно 55000 долларов, выплаченных за "бронзу", борец планирует потратить на обустройство уже собственного жилья.

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