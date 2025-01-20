"Выиграть войну в обороне невозможно: Сырский назвал, что нужно для победы

Сырский заявил, что Украина не может выиграть войну в обороне
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что выиграть войну в обороне невозможно.
Об этом Сырский рассказал в интервью Андрею Цаплиенко в эфире ТСН.Неделя.
"Сколько ты не будешь обороняться, столько ты все равно будешь отступать. А мы вынуждены держать оборону и концентрировать наши силы фактически вдоль всей линии фронта", – утверждает Сырский.
Журналист Андрей Цаплиенко спросил, как Украина должна проводить наступательные действия, если РФ имеет преимущество в живой силе, бронетехнике и авиации. Главком ответил, что Украина должна внедрять то, в чем почему именно наше преимущество.
"Мы первыми в мире создали Силы беспилотных систем. У нас сейчас идет наращивание беспилотной составляющей. Мы активно развиваем роботизированные платформы, мы развиваем наземные боевые платформы", – подытожил Сырский.
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ИНТЕРВЬЮ СЫРСКОГО! СРОЧНО! НАКОНЕЦ СКАЗАЛ ПРАВДУ! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН.НЕДЕЛИ
Ранее Александр Сырский заявил, что у Украины может быть свой аналог Patriot.
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