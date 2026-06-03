"Выкарабкаться целым из войны": какую игру ведет Путин, уничтожая Киев "Цирконами"

Путин стремится превратить Киев в прифронтовый город

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Россияне нанесли комбинированный массированный удар по Киеву в ночь 2 июня. С помощью ударов баллистики Путин пытается превратить столицу в прифронтовый город — с многочисленными развалинами и жертвами. В этот раз целями россиян стали жилые дома Киева, детские сады и школы, медицинские, общественные учреждения, магазины, гаражи и новостройки.

Россия взялась за откровенный террор киевлян: в городе десятки поврежденных домов, особенно в Подольском, Святошинском и Голосеевском районах. В результате атаки 7 человек погибли и 90 пострадали — из них 52 получили ранения.

По мнению экспертов, главная цель этого удара — нанести максимальный ущерб Киеву и убить или ранить максимальное количество людей. Именно этим объясняется дополнительный удар «Цирконами» уже после отбоя тревоги, когда горожане, оправившись от нескольких часов обстрела, ехали на работу в час пик.

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Ракетный удар по Киеву: почему РФ делает ставку на баллистические ракеты

«Я сомневаюсь, что мы можем ожидать чего-то другого от страны-террористки. Убивать украинцев — это основная задача Путина, а тем более терроризировать Киев, который продолжает оставаться для него целью №1. Как и прогнозировалось, РФ сделала паузу для подготовки к новой атаке. На это им понадобилось чуть больше недели, они держали нас в напряжении три дня, когда киевляне праздновали день Киева, а сейчас нанесли массированный удар. Противник накопил все, что есть в их арсенале, кроме «Орешника», потому что с ним у них есть технические проблемы, и об использовании такого типа оружия им нужно предупреждать американцев», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке.

Эксперт указывает на набор средств, использованный россиянами во время массированного удара по Киеву: прослеживается тенденция увеличения баллистической составляющей за последние месяцы.

«Раньше Путин использовал во время атак в общей сложности 35-45 ракет, а сейчас общее количество доведено до 73 единиц, из которых баллистические — 41. Баллистика — это то, на что делает ставку Путин, и пытается использовать ее по максимуму», — говорит генерал-лейтенант.

Откровенная месть диктатора за горящие российские НПЗ

Он добавляет, что Путин хорошо знает о проблемах в Украине с антибалистическим оружием. Ракет, способных сбивать баллистику, у нас не хватает — мы зависим в поставках этого оружия от союзников, да и комплексов Patriot у нас не так много.

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«Это служит технической основой россиянам для нанесения ударов именно баллистикой. Накануне, 1 июня, Путин угрожал Киеву за „ужесточение действий“. Это с его стороны откровенная месть за наши точные удары. 24 мая был удар-места по Киеву за уничтоженное подразделение „Рубикон“, а сейчас за сожженные российские НПЗ. Это действительно очень болезненный вопрос для Путина. Их нефтеперерабатывающие заводы горят не только на временно оккупированных территориях и в Крыму, «пожары» распространяются вплоть до Москвы, которую они оберегают со всех сторон. Бензин и дизтопливо в России уже по талонам и эта практика распространяется по всей ее территории. Это, безусловно, раздражает российского диктатора и он отдает команды на удары баллистикой», — отмечает Игорь Романенко.

В этой ситуации, по мнению эксперта, нам нужно укреплять противоракетную оборону, что и делает наше военно-политическое руководство.

«У нас есть подразделения, которые могут сбивать российские „Искандеры“, „Кинжалы“ и гиперзвуковые ракеты „Циркон“. Киевская зенитно-ракетная бригада это делает, а до этого не делала ни одна противоракетная оборона в мире. Сувениры в виде обломков из трех сбитых российских ракет передавали нашим партнерам в благодарность. Но для того, чтобы уничтожать эти цели постоянно нам нужны антибаллистические ракеты. Поэтому на данный момент направление одно: работаем с нашими настоящими союзниками, которые поставляют нам это вооружение, а также продолжаем «дальнобойные санкции» по России, о которых рассказывал наш президент. Мы должны наносить удары по российским предприятиям, которые производят баллистические ракеты и комплектующие к ним, а также бить по пусковым площадкам, откуда противник запускает баллистику», — отмечает Игорь Романенко.

Он добавляет, что вопрос обеспечения зенитно-ракетного вооружения лежит полностью на государстве, а военные его применяют против вражеских целей. Так что чем больше у нас будет антибалистического оружия, тем меньше повреждений в Киеве и других украинских городах.

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Зеркальный ответ: стоит ли бить по Москве?

Генерал-лейтенант соглашается, что у Путина есть намерение превратить Киев в прифронтовый город, ударами баллистики он пытается посеять панику и страх.

«В планах диктатора не только Киев, но он у него остается на первом месте. Так исторически сложилось, что столица имеет соответствующий вес и ценность для любого агрессора. А Путин все понимает по своим кегэбэшным меркам. Он на этом воспитан, потому делает именно так. Фактически сейчас он демонстрирует свою звериную натуру. А делает это потому, что имеет такую возможность. Вообще с появлением у нас «дальнобойных санкций» начался обмен воздушными ударами. Но мы бьем исключительно по НПЗ и военным объектам противника, а он прицельно по детсадам, больницам, магазинам, жилым домам», — отмечает генерал-лейтенант.

В то же время военный эксперт сомневается, что нам следует собирать всю мощь и бить зеркально по Москве.

«Пока такой вариант нецелесообразен и невозможен, потому что может вызвать дополнительную агрессивную реакцию с ядерным тактическим оружием. Тем более, что у россиян есть до десяти ракет „Орешника“. Я убежден, что отвечать надо и продолжать мощно бить прежде всего по военным целям, но Москву тоже не обходить. Я имею в виду наши дроны и то, что там тоже есть аэропорты, работа которых прекращается на время налетов. Поэтому такие атаки беспилотниками нужно выполнять — это удручает, раздражает и меняет взгляды на войну москвичей. Конечно, российской социологии верить не стоит, но даже она демонстрирует, что в большинстве админрайонов России граждане все больше выступают за остановку ведения боевых действий в Украине. Поэтому перевоспитание москвичей нужно продолжать», — отмечает Игорь Романенко.

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Сроки окончания войны и почему Путин уже не хочет ее выиграть

По мнению военного эксперта, нанося удары по Киеву, Путин как раз уже не надеется выиграть эту войну.

«Выиграть войну он уже не надеется. Эти удары большей степенью показательны. Путин ищет возможности показать то, что происходит, как свою победу, но все это имеет только пропагандистский смысл. Прежде всего, для своих граждан и тех, кто наблюдает за этой войной в мире. Приверженность одних Путин покупает за нефтедоллары, а других просто показательно запугивает. Такова тактика диктатора. Сейчас он больше думает, как выкарабкаться целым из этой войны, которую сам и начал. У Путина есть свои негласные покровители. Тот же Китай давал ему зеленый свет в начале войны, но время идет, и сейчас, несмотря на взаимные дивиденды, которые получают оба государства, Путину будут настойчиво указывать на прекращение войны до конца этого года или начала 2027», — отмечает военный эксперт.

Война в Украине: когда ждать новых обстрелов

Эксперт сомневается, что в ближайшее время Путин остановится с обстрелами Киева.

«Они будут продолжать ракетные обстрелы Киева. Возможности россиян пока таковы, что они могут наносить массированные удары через ориентировочно неделю — плюс-минус день два. Если же удары будут не массированными, то имеющимися средствами россияне могут производить до 8 воздушных средних ударов в месяц», — заключает Игорь Романенко.

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Дата публикации 15:18, 02.06.26 Количество просмотров 87 Киевляне в шоке после ночи! На Киев обрушились десятки ракет и сотни дронов! Эксклюзив ТСН

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