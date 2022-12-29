Выключили свет – застрял в лифте: как в Киеве спасают заложников подъемников и что нужно делать

Из-за аварийных отключений электроэнергии киевляне все чаще становятся заложниками лифтов. Подъемники останавливаются на время отключения, а это – 3-4 часа.

Сайт ТСН.ua узнавал, сколько раз коммунальные спасатели выезжали на спасение людей из лифтовых ловушек и что делать в случае чрезвычайной ситуации.



По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА из-за аварийных и стабилизационных отключений электроснабжения в Киеве увеличилось количество вызовов на деблокирование дверей лифтовой кабины.



"С ноября 2022 года спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" совершили 20 выездов на деблокирование дверей лифтовой кабины, чтобы помочь гражданам, застрявшим из-за обесточивания. Важно добавить, что сообщения о блокировании людей в лифтовых кабинах к оперативному почти ежедневно. В ловушку попадают люди всех возрастов, были случаи, когда спасали из внезапно замкнутых лифтов и животных. Процесс открывания лифтовой кабины длится до 10 минут, но спасателям нужно также время, чтобы доехать до места происшествия", — сообщили сайту ТСН.ua в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.



Департамент и КАРС "Киевская служба спасения" рекомендуют жителям столицы соблюдать такие правила, если застряли в лифте:



1. Успокойтесь и постарайтесь понять, что ничего страшного не произошло и не стоит паниковать.



2. Не нажимайте на все кнопки подряд, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно.



3. Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы и расскажите о возникшей проблеме и своем местонахождении. Обращаем внимание, что обычно в лифтовых кабинах или в подъезде есть объявления с номером телефона горячей линии обслуживающей лифт компании (сфотографируйте его заранее или запишите). Если такой информации нет, обратитесь в управляющую компанию (ОСМД или ЖЭД) вашего дома с просьбой разместить контактные телефоны аварийно-лифтовой службы, по которым граждане могут известить остановку лифтовой кабины.



4. В случае, если диспетчер или аварийно-лифтовая служба не соответствуют или не могут приехать, позвоните в службу "101". Информация поступит оперативным дежурным аварийно-спасательных бригад вашего района и города в целом, и на помощь приедут спасатели, не задействованные в ликвидации других чрезвычайных ситуаций.



5. Если у вас при себе нет телефона или отсутствует мобильная связь, призовите на помощь жильцов дома, которые живут рядом или проходят мимо и попросите, чтобы вызвали соответствующую службу.



6. Если в ожидании аварийной службы вам стало жарко, расстегните или снимите верхнюю одежду. При наличии воды пейте ее умеренно. Если состояние не улучшилось, положите вещи на пол и присядьте, протянув ноги.



7. После приезда аварийной бригады четко следуйте всем ее инструкциям.

Недавно спасатели четвертого аварийно-спасательного взвода КАРС "Киевская служба спасения" помогли выбраться четырем жителям и собаке из лифтов, застрявшим из-за отключения света.

"26 декабря в 19:31 к оперативному дежурному службы поступило сообщение о том, что на улице Вышгородская, в Подольском районе города Киева, нужна помощь в деблокировании дверей лифтовой кабины. По прибытии было установлено, что в результате отключения электроснабжения, в трех лифтовых кабинах застряли четыре человека и маленькая собака. Спасатели с помощью спецтехники высвободили людей из помещения лифта. Всего к работам были привлечены 4 спасателя и одна единица техники. Продолжались работы 20 минут", — рассказали в службе.

В свою очередь, в Департаменте муниципальной безопасности также отметили, что при возможности лучше отказаться от пользования лифтами, пока ситуация с электроэнергией в городе не стабилизируется.

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