Выколотый глаз, травмированное ухо и синяки: в Ровенской области жестоко поиздевались над 2-летним мальчиком

В Ровенской области 2-летнего мальчика доставили в реанимацию. У ребенка выколот глаз, ухо пришлось зашивать, а тело покрыто царапинами и синяками. Мать же заявила, ее сына так якобы травмировал другой 5-летний мальчик игрушечной машинкой, когда дети играли вместе. Когда соцслужбе в это не поверили, то женщина предположила, что это на ребенка напала родственница.

Об этом говорится материале корреспондента ТСН Анны Махно.

В реанимацию детской областной больницы доставили малыша в ужасном состоянии.

«Спокойно смотреть нельзя было. Я не сдержала своих эмоций и реально я просто заплакала, у ребенка была видна травма ушка, травма глаза и очень сильно поцарапана вся спинка. И очень много таких видимых ссадин», - говорит руководитель Ривненского центра соцслужб Лиана Диновская.

Руководительнице центра соцслужб о 2-летнем травмированном мальчике с выколотым глазом сообщила посетительница больницы. Потому что заподозрила, что малыш сам так травмироваться не мог - его избили. Обратились в полицию и медики. Впрочем мать пострадавшего во всем обвинила другого ребенка, который якобы игрушечной машинкой попал ее сыну в глаз.

Пострадавший мальчик

"Со слов матери это сделал соседский 5-летний мальчик. Сразу в медучреждение прибыли правоохранители, которые обнаружили другие телесные повреждения", — говорит представитель Нацполиции Ровенщины Мария Юстицкая.

Следственно-оперативная группа двинулась к семье домой — выяснить все подробно. Параллельно соцслужбы тоже принялись расспрашивать обстоятельства травмирования ребенка. Впоследствии мать озвучила еще одну версию событий.

"Что это сделала дочь ее свекрови, которой 30 лет и которая часто агрессивна", — говорит руководитель Ровенского центра соцслужб Лиана Диновская.

А вот что случилось точно мать сказать не может. Объясняет, что была так пьяна, что ничего не помнит.

"С целью установления всех обстоятельств инцидента привлекли работников службы по делам детей. Пострадавшего мальчика и его 3-летнего братика изъяли", — говорят в полиции.

В полиции говорят – семья на учете не стояла. Впрочем, мать к админответственности уже привлекалась. Продолжается следствие. Мальчика из реанимации уже перевели в хирургию.

Новости ТСН 19:00 25 октября. Гутеррешу в Киеве не рады, новые скандалы с МСЭК

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 25 октября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также: