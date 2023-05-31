"Выковыривают" врагов из закрытых блиндажей: артиллеристы перехватили преимущество вблизи Соледара

Ребята рассказывают: раньше на этом направлении артиллерия окупантов имела преимущество 1 до 10, а сейчас ситуация немного лучше.

В районе Соледара пушки ликвидируют захватчиков с закрытых позиций, поддерживая нашу пехоту. Если раньше во время артдуэлей из-за нехватки боеприпасов враг там имел преимущество, то сейчас все резко меняется, говорится в ТСН.

Посреди поля, в лесополосе, оккупанты обустроили себе опорный пункт, но его увидела разведка, теперь дело за артиллерией. Координаты целые от разведки командир пушки передает наводчику. Что именно за ними находится ребята пока не знают, да и не очень-то интересуются. Работа у них известна – врага уничтожать. Первый выстрел от орудий пристрелочный, а дальше поправки и снаряд за снарядом почти ювелирно попадает по вражеским укреплениям. “Сейчас засели в окопах, будем выковыривать. Мы работаем по координатам, это все уничтожается под ноль. Дайте куда и мы сделаем", – говорят бойцы.

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Ребята рассказывают: раньше на этом направлении артиллерия оккупантов имела преимущество 1 до 10, а сейчас ситуация немного лучше. "Они же начали как? Они же начали выезжать тремя пушками или целым взводом. Косили нас как хотели, но что? Мы ведь тоже не простые люди, тоже не просто так учились. Тогда перетерпеть и сейчас каждый божий день делаем свою работу”, — говорят военные.

После уничтожения цели кто-то из экипажа успевает выпить воды, кто-то поджигает сигарету, но докурить не дает рация — есть новые координаты, новая цель. Из-за интенсивности огня на Донецком направлении такая работа здесь считается плановой. Как говорят сами военные: плановое уничтожение оккупантов. На такой плотный график ребята не жалуются. “Так им некогда перекурить, а мы успеваем. Когда подвозят боеприпасы, мы и перекуриваем”, — шутят бойцы.

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