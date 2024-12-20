"Выкуривали" газом и поджигали: все подробности позорного инцидента с ТЦК в Вышгороде

Вероятно, водитель отказывался выходить из автомобиля, поэтому военные и полицейские использовали "креативный" метод — распиливать газ из баллончика между щелями окон и даже поджигать его.

В Киевской области полицейские и лица в военной форме (в соцсетях пишут, что это были, вероятно, представители ТЦК) пытались "выкурить" водителя из автомобиля с помощью перечного баллончика. В результате таких действий на крыше автомобиля произошла вспышка газа.

О том, как этот инцидент отреагировали в полиции и Минобороны и что говорит сам водитель, рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube TSN.UA.

Что произошло в Вышгороде

Украинцев шокировало разлетевшееся Сетью видео за считанные минуты. На кадрах видно, как автомобиль, где якобы был военнообязанный, люди в военной форме задули газом, а затем подожгли салон, чтобы заставить водителя выйти. При этом один из них громко расхохотался после содеянного. Стоящий рядом полицейский спокойно наблюдал и не вмешивался в их действия.

В соцсетях писали, что лица в военной форме – представители ТЦК, проводившие в Вышгороде оповещения населения с целью обновления контактных данных. Вероятно, водитель отказывался выходить из автомобиля, поэтому военные и полицейские использовали "креативный" метод — распиливать газ из баллончика между щелями окон и даже поджигать его.

Реакция правоохранителей и военных

Полиция Киевской области сразу отреагировала на этот инцидент и приступила к служебному расследованию.

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"В ходе мониторинга соцсетей обнаружено видео с недопустимыми действиями работников полиции, которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевщины. По выявленному факту руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских. На время расследования оба сотрудника полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей”, — говорится в сообщении.

Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации.

"Министерство обороны Украины категорически осуждает какие-либо действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины. Что касается инцидента в Вышгороде, зафиксированного на видео и распространенного в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации. Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины. Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным Силам и сектору безопасности”, — говорится в официальном сообщении оборонного ведомства.

Водитель не смолчал

Мужчина, которого вероятные работники ТЦК и полиция "выкуривали" из авто в Вышгороде, об инциденте рассказывает крайне взвешенно, хотя на видео можно увидеть, как после действий людей в военной форме крыша автомобиля на несколько секунд охватила огонь.

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В комментарии для ТСН.ua водитель сказал, что категорически против того, чтобы в прессе называлась его фамилия и сообщил, что не желает подробно рассказывать об обстоятельствах инцидента с "выкуриванием".

На предложение рассказать о случившемся водитель Антон сказал следующее: "Я не террорист и мне славы не надо. Кто-то захочет меня использовать в политических целях, кто-то захочет ордена заработать. Жаль, что все так получилось и имело такую публичную огласку".

На уточняющий вопрос о том, что же все-таки произошло, Антон рассказал следующее: "У меня есть свои жизненные проблемы, я приехал по личным делам в Вышгород. Мне нужно закрыть эти вопросы за пару дней и чтобы я не был на слуху. У меня есть больная мама, ей позвонили родственники, она переживает… Моя мама без меня не сможет, она всегда рассчитывает на меня. Такая ситуация, которая получилась. Такая случайность. Я не хочу, чтобы из этого делали теракт. Мне этого не нужно. Никто не стрелял, не было телесных повреждений. Просто была случайность".

На вопрос о том, будет ли он подавать жалобы, Антон ответил, что со своими проблемами разберется сам.

Силовая мобилизация продолжается

Тем временем на Волыни произошел новый скандал с ТЦК. Мужчину якобы избили люди в военной форме и забрали из больницы в воинскую часть.

Видео части инцидента опубликовал мужчина, представившийся братом пострадавшего. По его словам, это произошло в городе Ковель.

Сначала якобы работники ТЦК "дали под дых" его брату во время проверки документов. На место вызвали скорую и полицию. По словам брата, пострадавшего отправили на обследование хирурга. Оттуда его якобы забрали люди в форме и, ничего не объяснив жене, куда-то увезли. На обнародованном видео — мужчину из ношей бросают в автомобиль.

Следует подчеркнуть, что на этот скандал уже отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, работники городского ТЦК Ковеля не предоставили возможности его представителю пообщаться с пострадавшим и сообщили, что "вывезли его в воинскую часть".

“Ко мне поступило обращение от заявительницы, которая пожаловалась на действия работников городского ТЦК Ковеля и СП. Женщина сообщила, что ее мужу нанесли телесные повреждения, после чего он попал в больницу. Прямо из медучреждения его принудительно доставили в Луцкий МТЦК и СП. Мой представитель в Волынской области сразу выехал в областной ТЦК и СП для выяснения обстоятельств. Однако работники центра комплектования не выполняли требования Представителя и не предоставили возможность пообщаться с удерживаемым”, — сообщил он.

Представитель Лубинца уже сообщил прокуратуру и подал заявление в ДБР по поводу этого инцидента. Омбудсмен отметил, что действия работников Волынского ОТЦК и СП и Луцкого МТЦК и СП противоречат требованиям Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины.

Борьба с "бусификацией"

Недавно Лубинец заявил, что работники ТЦК все меньше используют насильственный подход при мобилизации граждан. Омбудсмен объяснил, что его Офис внимательно реагирует на все жалобы граждан по поводу незаконных действий сотрудников ТЦК.

Он подчеркнул, что в отдельных случаях его решения приводили к открытию как уголовных, так и дисциплинарных производств. В некоторых случаях это даже завершалось дисциплинарными взысканиями в отношении виновных работников. В этом году Офис омбудсмена получил более 4000 обращений о возможных нарушениях во время мобилизации.

Все меньше и меньше мы видим случаи именно физической "бусификации". Мы так называем. Где-то поняли, что такой подход не работает. Но некоторые факты нарушения прав граждан Украины во время мобилизации остаются”, — сказал Дмитрий Лубинец.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "СКАНДАЛ из ТЦК в Вышгороде: мужчина, которого "выкуривали" газом из авто, сделал заявление!"

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что наибольшее количество жалоб на действия работников ТЦК поступает из Закарпатья. В то же время в других областях, например, в Кропивницком, таких обращений значительно меньше, и большинство из них не подтверждаются.

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