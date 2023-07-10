"Вылавливаете как собак": в Одессе женщина в маршрутке криками защищала мужчину от повестки (видео)

В Сети пользователи распространили видео, на котором человек в военной форме зашел в маршрутку и общается с мужчиной (пассажиром). Военный, вероятно представитель военкомата, жестом дает понять, что пассажиру нужно выйти из автобуса и при этом говорит, что он, пассажир, задерживает других пассажиров.

На видео слышен голос женщины-пассажирки, возмущенно обращающейся к военному: "Ты посмотри на него. Вы должны в военкомат вызвать, а не вылавливать по подъездам как собак".

В то же время мужчина-пассажир, к которому подошел военный, говорит: "Мне нужно ехать на работу, надо начальнику сказать. Я даю тебе разрешение переписать здесь мои данные". При этом он держит в руках документ.

В разговор снова вмешалась женщина, которая, обращаясь к военному, сказала: "Военкомат должен дать ему повестку, а не вы. В автобусе вылавливаете как собак".

Видео кончается тем, что военный идет на выход.

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии для ТСН.ua подтвердила, что в регионе идет оповещение военнообязанных.

"Рядовая ситуация, обычная работа. Никакого нарушения законодательства не было. Продолжается работа по оповещению, в том числе – в транспортных средствах", — сообщила нам Наталья Гуменюк.

Напомним, депутатам Львовского облсовета вручили повестки в ТЦК во время сессии.

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